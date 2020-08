Meteorológiai szolgálat vezetője: folytatódik a nyár szeptemberben is

A hőmérsékleti rekordok nyara volt az idei - nyilatkozta a Digi24 televíziónak Elena Mateescu, az országos meteorológiai szolgálat vezetője. A nyilatkozata szerint a meteorológiai mérőállomásokon a most mért érték többször is meghaladta az adott napi rekordokat, és a meteorológiai mérések történetének a legmelegebb éve lehet az idei. Nyilatkozata szerint szombaton összesen kilenc meteorológia állomáson haladta meg a mért hőmérséklet az adott napi rekordot.



Állítása szerint ugyanakkor folyatódni fog a nyárias időjárás szeptemberben is. Az augusztus 31. és szeptember 7. közötti időszakban szinte az egész országban a adott időszak átlagánál magasabb hőmérsékletre lehet számítani, míg szeptember 7-14. között főleg az ország déli-délkeleti részein lehet a megszokottnál melegebb az időjárás. (digi24.ro)



FRISSÍTÉS: Elsőfokú kánikula- és viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat



Kánikulára vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az előrejelzés az ország déli, keleti és helyenként a nyugati és középső régióiban is érvényes. Ugyanakkor légköri instabilitásra vonatkozó elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak Románia nyugati, északnyugati és lokálisan a középső régióira. Ez utóbbi kedden hajnali 3 és este 11 között lesz érvényes.



Az ANM szerint az ország déli, keleti, helyenként pedig a nyugati és középső területein is kánikulára kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom mutató elérheti, sőt, meg is haladhatja a kritikus, 80-as értéket. A nappali maximum hőérték 33-36 fok, helyenként pedig (a Duna mentén) 37-38 fok is lehet.



A kánikula szeptember elsején és másodikán is kitart egyes Kárpátokon kívüli térségekben.



Szeptember elsején hajnali 3 óra és este 11 között előbb a Bánságban, majd a Körösök vidékén és Máramarosban, Erdélyben, helyenként pedig a hegyvidéken is fokozódni kezd a légköri instabilitás, az idő viharossá válhat, záporokra, zivatarokra kell számítani, a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 20-25, helyenként pedig a 40-50 litert is négyzetméterenként.(agerpres)



