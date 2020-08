12 határátkelő marad nyitva szeptember elseje után Románia és Magyarország között

A magyar hatóságok által bevezetett utazási korlátozásokról beszélt telefonon hétfőn reggel Marcel Vela román és Pintér Sándor magyar belügyminiszter. A megbeszélés eredményeképpen a korábban kijelölt nyolc határátkelő mellett még négy nyitva lesz a román állampolgárok számára.



A román belügyminisztérium tájékoztatása értelmében a következő határátkelőhelyeknél lehet közlekedni a két ország között:



- Pete - Csengersima: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Csalános - Vállaj: nemzetközi személyforgalom (tranzit);



- Érmihályfalva - Nyírábrány: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Bors - Ártánd: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Gyulavarsánd - Gyula: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Tornya - Battonya: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Nagylak: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Nagylak2 - Csanádpalota autópálya-átkelő: nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit);



- Nagycsanád - Kiszombor: a határon túl dolgozó munkavállalók számára is;



- Kürtös - Lőkösháza: vasúti forgalom;



- Székelyhíd - Létavértes: minden típusú forgalom számára;



- Nagyszalonta - Méhkerék: a határon túl dolgozó munkavállalók számára is.



A nemzetközi teherforgalom számára nem vezettek be korlátozásokat, az a korábbi feltételek mellett működik továbbra is.



A két miniszter megegyezett abban is, hogy a lehető legrövidebb időn belül működésbe helyezik a második borsi határátkelőhelyet, amelyet 2020. szeptember 4-én fognak átadni.



Marcel Vela kérésére a két tárcavezető megállapodott abban, hogy szeptember végén tanácskozásra ülnek össze a két intézmény közötti kapcsolatok megtárgyalása érdekében.(agerpres)

