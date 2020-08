Az RMDSZ részt vesz a bizalmatlansági indítvány ülésén

Az RMDSZ részt vesz a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem fog szavazni róla - értesült forrásokból az Adevarul. Az RMDSZ részvétele az ülésen azt jelenti, hogy meglesz a kvórum, vagyis a határozatképességhez szükséges minimális jelenlét. Az Adevarul úgy számolja, hogy az RMDSZ támogatása nélkül a PSD-nek nem lesz meg a kormány megbuktatásához szükséges szavazatszáma.



Benedek Zakariás, a RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Transindexnek megerősítette, hogy részt vesznek az ülésen, de arról nem nyilatkozott, hogy megszavazzák-e az Orban-kormány megbuktatását. Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek is azt nyilatkozta, csak a parlamenti pulpituson jelenti be, hogy megszavazzák vagy nem az indítványt.



Az eddigi számítások szerint a PNL, az USR és a PMP nem fog részt venni a bizalmatlansági indítványról döntő ülésen, míg a PSD, az ALDE, a PPUSL és a PRO Románia részt vesz a voksoláson, és megszavazzák a kormánybuktatást. A lap számításai szerint ugyanakkor ezzel még nem lesz meg a szükséges többség.



UPDATE: Kelemen Hunor a g4media-nak megerősítette, hogy ugyan bemennek az ülésre, de nem szavaznak az indítványról. Kelemen úgy értékelte, hogy a szavazás a PNL és a PSD közötti hatalmi harc része, amibe csak ravaszul megpróbálják bevonni őket. Kelemen ugyanakkor újból kifejtette, hogy nem elégedett a kormány munkájával, mert szerinte a gazdaságtól kezdve az egészségügyön keresztül egészen az izgazságszolgáltatásig mindenhol teljes a káosz. Az RMDSZ elnöke úgy látja, hogy a PNL nem is akart igazán kormányozni, csak előrehozott választásokat szeretett volna, és improvizációra kényszerült. Kelemen szerint ez így fog maradni egészen decemberig. (adverul/hírszerk.)

