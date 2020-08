Com’ON Sepsiszentgyörgy: kezdődik a közönségszavazás

Harminc csapat 39 kezdeményezése jutott tovább a Com’ON Sepsiszentgyörgy közönségszavazásra, amely egészen szeptember 15-ig tart - tájékoztatnak a szervezők.



"A Com’ON Sepsiszentgyörgy olyan részvételi attitűdöt kíván megalkotni és fejleszteni, amelyben nem állunk tétlenül, mindannyian hozzáteszünk Sepsiszentgyörgyhöz és ezzel mi alakítjuk a város jövőjét. Most a város lakosságán a sor, hogy eldöntse, a 39 kezdeményezés közül melyek kerülnek megvalósításra" - írják a közleményben. Szavazni a comonsepsi.ro oldalon lehet.





A Com’ON Sepsi első szakaszában 14-35 éves fiatalok javasoltak kulturális, társadalmi és egyéb kreatív programokat, tevékenységeket, amelyek megvalósítására anyagi támogatást nyerhetnek el 2500 lej értékig.Az augusztus 24-ig beküldött és a technikai ellenőrzésen megfelelt ötletek a következő kategóriákba tartoznak (egy kezdeményezés akár több kategóriába is): Plusz Helyek - 22 projektötlet, Plusz Témák - 26 ötlet, Plusz Közösség - 35 kezdeményezés, Plusz Mozgás - 15 projektötlet és Plusz Kapcsolat - 17 benevezett kezdeményezés.A díjalap 65000 lej, amelyből 26 kezdeményezés kerül támogatásra, egyenként 2500 lej értékben. Az ötleteket legalább 3 főből álló csapatok javasolták, szem előtt tartva, hogy a tervezett programoknak nyitottnak és ingyenesnek kell lenniük Sepsiszentgyörgy lakossága számára. A technikai értékelésen megfelelt, 39 továbbjutott projektötletről most a közönség dönthet. A szavazáson minden olyan személy részt vehet, aki Sepsiszentgyörgyön él/tanul/dolgozik/onnan származik.A szavazás augusztus 28-án 12 órától szeptember 15-én 11:59-ig tart. A szavazatot a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni az erre kijelölt menüpont alatt, a kezdeményezés megnyitása után. Mindenki szavazhat a Com’ON Sepsi részvételi folyamaton, aki rendelkezik aktív Facebook-fiókkal. Ha valakinek nincs még Facebook-felhasználója, természetesen a szavazás időtartama alatt is létrehozhat egyet. Egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat, illetve egy személy egy kezdeményezésre csak egyszer szavazhat, a már leadott szavazatokat pedig nem lehet visszavonni.A közönségszavazás nyertes kezdeményezései szeptember-november folyamán kerülnek megvalósításra. További információkat a www.comonsepsi.ro oldalon lehet olvasni. A Com’on Sepsiszentgyörgy támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármester Hivatala, lebonyolítója a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a PONT Csoporttal partnerségben.