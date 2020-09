Tavaly egy orvosra átlag 307 lakos jutott Romániában

A 2019-es évben több mint 63 ezer egészségügyi intézmény (állami és magán) működött Románia területén, míg az egészségügyi rendszerben összesen 63.300 orvos teljesített szolgálatot, ez pedig 2700-zal több, mint 2018-ban. Az Országos Statisztikai Hivatal (INS) adatai szerint városi környezetben 51 ezer, míg vidéken 12 ezer egészségügyi intézmény működött tavaly az országban.



A statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy egy orvosra átlag 307 romániai lakos jutott, az INS ugyanakkor megjegyzi, hogy a mutatók kiszámításakor az ország lakosságának 2018. július 1-jei és a 2019. január 1-jei adatait vették figyelembe a 2019. július 1-jei adatok helyett, mivel azok csak jövő év januárjában lesz elérhetőek.



Az elmúlt évben az ország területén 532 kórház üzemelt, ez 8-cal több, mint 2018-ban (524). Tavalyelőtthöz képest 2019-ben 652-vel több olyan orvosi kabinet volt, ahol magánrendelést végeztek egészségügyi specialisták, így a magánrendelők száma tavaly meghaladta az országban a 12 ezret. A magán fogorvosi rendelők száma is 339-cel bővült 2018-óta, így tavaly azok száma is túlnőtt a 15 ezren. Tavaly a családorvosi rendelők száma is megközelítette a 11 ezret, az elmúlt egy évhez képest 78-cal lett több az országban.



A gyógyszerészeti szektorban is észlelhető volt némi növekedés a tavalyelőtthöz képest. 2019-ben 49-cel több drogéria és gyógyszertár működött az országban, mint 2018-ban, így azok száma tavalyra elérte a 9.900-at. Tavaly 66-tal több orvosi laboratórium működött az országban, mint tavalyelőtt, ezeknek a száma elérte a 4.300 -at országszerte.



Az országban mintegy 6.500 családorvosi rendelő működött városon, míg a falvakban megközelítőleg 4.400, ugyanúgy, mint 2018-ban, viszont a vidéki rendelőkben - a lakosság arányához viszonyítva - 1,3-szor több beteg kért egészségügyi ellátást, mint városon. Itt azért fontos megjegyezni azt is, hogy az országban a járóbeteg-szakrendelések, az orvosi és fogorvosi központok, illetve a poliklinikák és különböző diagnosztikai és kezelési központok is főleg városon találhatóak.



Míg városon 11.500 magánrendelő működött, addig ez a szám vidéken 23-szór kisebb volt, mindössze 494.



Tavaly 10 ezer lakosra jutott 0.6 magánrendelő országszerte, ezek túlnyomó többsége városon található, és némileg több az előző évhez képest: 2018-ban ez a szám 0.5 volt.



2018-hoz képest 2.700 orvossal, 500 fogorvossal, 450 gyógyszerésszel, 4.900 közegészségügyi alkalmazottal és 2.100 kisegítő személyzettel gyarapodott a romániai egészségügy egy év alatt. (News.ro/hírszerk.)





Nyitókép: Pixabay

