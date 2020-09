Elhunyt Benedek István marosvásárhelyi nyugalmazott orvosprofesszor, akit koronavírussal diagnosztizáltak

Elhunyt a koronavírussal megfertőződött Benedek István nyugalmazott orvosprofesszor, a Maros megyei sürgősségi kórház hematológiai osztályának volt vezetője, aki 2011-ben az első gerincvelő-átültetést végezte Romániában egy felnőtt páciensen, és számos országos orvosi premier köthető nevéhez.





A hírt Benedek István családja kedden megerősítette az Agerpres hírügynökségnek.A nyugalmazott orvosprofesszor októberben töltötte volna be 72. életévét.Benedek István egykori önkormányzati tanácsosként, a Marosvásárhelyi szervezet elnökeként, elismert és közismert orvosprofesszorként életét és munkásságát a magyar közösség szolgálatába állította -írja sajtóközleményében a Maros Megyei és Marosvásárhelyi RMDSZ, akik „megdöbbenéssel, fájdalommal” értesültek a professzor halálhíréről.Dr. Benedek István orvos, egyetemi adjunktus Székelyudvarhelyen született 1948-ban, orvos családban. 1973-ban szerzett orvosi diplomát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, 1979-ben már az egyetemen tanársegéd lesz. Négyéves mezőszentpéteri körorvosi gyakorlat után vizsgázik a Szentgyörgy utcai 2-es számú belklinikán meghirdetett belgyógyász tanársegédi és klinikusi állásra, ahol több évtizeden át dolgozott. A hematológiai szakképzést Bukarestben dr. Berceanu Ştefan professzornál végezte 1984-ben. Bevallása szerint már akkor megfogalmazódott benne, hogy Marosvásárhelyen egy csontvelő-átültetési központot hoz létre. Álma csak az 1990-es évek végén vált valóra. 1991-től főorvosként dolgozik. 1995-ben megnyitja a Carit-San magánrendelőt, amelynek igazgató-főorvosa, 1998-tól a Hematológiai Klinika osztályvezető főorvosa, ahol közel 400 csontvelő-átültetést hajtottak végre. Az orvostudományok doktora, több mint 200 tudományos dolgozat szerzője és ugyanennyi szakdolgozat vezetője, amelyek több külföldi és hazai szaklapban jelennek meg. Több egyetem (Budapest, Florida, Debrecen) díszdoktora, elismert professzora. Többek között a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjasa, a budapesti Semmelweis Egyetem Dr. Genersich Antal Alapítvány határon túli különdíjának kitüntetettje. Elismeréseit „a 45 év munkájáért, harcáért, áldozatáért, a fiatal erdélyi magyar orvosok támogatásáért” kapta. „Semmi sem fontosabb, mint a segítségnyújtás” volt a jelmondata, hiszen családi hagyomány folytatásaként választotta hivatását, mivel orvosként tudott a legtöbbet tenni embertársaiért. A romániai és a magyar Hematológiai Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja. Sportolóként is kiváló eredményeket ért el: 1970-73-ban a romániai úszóválogatott tagja, 1970-ben országos bajnok, míg a törökországi Balkán bajnokság negyedik helyezettje volt.A rendszerváltást követően jelentős szerepet vállalt a marosvásárhelyi közösség építésében. Közvetlenül a rendszerváltás után a Segítő Jobb erdélyi képviselőjeként több beteget juttatott ki térítésmentesen külföldre súlyos műtétekre, orvosi kezelésekre. 2008–2012 között az RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezetének elnöke volt, 1996-tól 2016-ig az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosa, frakcióvezetője volt. Kiváló tárgyalókészséggel, empátiával és hozzáértéssel irányította úgy a város politikai életét, mint a frakció munkáját.„A Maros megyei, marosvásárhelyi magyar közösség iránti elkötelezettsége példaértékű marad mindannyiunk számára. Volt tanácsosként, városi szervezeti elnökként, munkatársként és barátként is búcsúzunk tőle”-írják.A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros Megyei és Marosvásárhelyi Szervezete nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.