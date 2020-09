Megvan, hogy milyen forgatókönyvek szerint kezdődhet az iskola

A tanügyminisztérium honlapján közzétett információk alapján elkészültek az iskolakezdést szabályozó minisztériumi rendeletek a különböző oktatási szinteknek megfelelően. Eszerint külön, specifikus szabályzat vonatkozik az óvodások, elemi-,általános- és középiskolások esetében, de külön tárgyalják a szakképzéseket is.



Az óvodásoknál:



- A szülők nem léphetnek be az óvodaépületbe, a gyerekeket reggel a kapuban fogadja egy alkalmazott, és délben ugyanonnan vehetik el a szülők.

- A rendkívüli helyzeteket leszámítva, idegen személy nem léphet be az óvodába.

- Ajánlatként fogalmazzák meg, hogy több be- és kijáratot használjanak az intézmények a lehetőségeknek megfelelően, valamint, hogy a különböző csoportok eltérő időpontban kezdjék a foglalkozásokat.

- Egy teremben legfeljebb 20 gyerek tartózkodhat 2 felnőtt társaságában, amelyeket 5-10 gyerekből álló kisebb csoportokra kell osztani, biztosítva számukra az 1 méteres távolságot. Ajánlott elkerülni a különböző csoportok közös tevékenységeit.

- Kötelező a játékokat letakarítani és fertőtleníteni, ugyanúgy az egész intézményben minden nap fertőtleníteni kell (amikor nincsenek jelen a gyerekek)

- Kötelező a maszk viselete az óvodai alkalmazottak számára, ha a gyerekekkel 1 méteren belüli kontaktusba kerülnek.



Az elemi iskolásokat érintő szabályozás cikkünk megjelenéséig nem elérhető a weboldalon.



Ami az általános- és középiskolások esetét illeti:



- Zöld-, sárga- és vörös kategóriájú forgatókönyvek során folyik majd az oktatás. A zöld szcenárió szerint az oktatás teljes mértékben az iskolákban zajlik, a sárga egyfajta hibrid megoldást nyújt: a végzősök (azaz a VIII., XII., és XIII osztályosok) kivételével a diákok online oktatáson vesznek részt. A vörös forgatókönyv érvénybe lépésekor kizárólag online oktatás zajlik majd.

- Minden iskolában meg kell oldani, hogy a különböző osztályok tanulói ne találkozzanak a szünetekben

- Csupán egy ötperces szünet lesz, ami alatt a tanár átmegy egyik osztályból a másikba. Az 55 perces óra magában foglal majd egy 10-15 perces pihenőt, amely szintenként (mosdónként) más-más időpontban lesz a különböző osztályoknak úgy, hogy az alatt a gyerekek elmehessenek a mosdóba anélkül, hogy más osztályok tanulóival találkoznának

- Azoknak a gyerekeknek, akik nem mennek a mosdóba, a tanár tart különböző szabadidős foglalkozásokat az osztályban, vagy a szabadban.

- Az iskola személyzete felügyeli, hogy a különböző osztályokba járó gyerekek semmilyen módon ne keresztezzék egymás útját az iskolai tevékenység ideje alatt.

- Az ötperces, közös szünetben a gyerekek a saját osztályukban maradnak, a folyosókon csak a tanárok járnak. Ezt az időt kell felhasználni a laborok, kabinetek fertőtlenítésére is. A laborokba, az 55 perces óra elején, a tanulók tanári kísérettel vonulnak.

- A tanárok saját jegyzetfüzetükbe írják be a jegyeket és hiányzásokat, amit utólag vezetnek be a naplóba, hogy elkerüljék a naplók kézről kézre adását.

- Ajánlatként fogalmazzák meg, hogy úgynevezett moduláris órarendet állítsanak össze, azaz az osztályoknak egymás után több órájuk legyen ugyanazzal a tanárral. Ez a dokumentum szerint előnyös lenne függetlenül attól, hogy zöld, sárga vagy piros forgatókönyv szerint zajlik majd az oktatás.

- A nagyvárosi iskolák népes osztályait lehetőség szerint két egyenlő csoportra kell osztani úgy, hogy ezek lehetőleg egymástól függetlenül látogassák az órákat.



A vokacionális osztályok (művészeti, pedagógiai, teológiai, sport és testnevelés) esetében:



- A bentlakásokban legfeljebb két tanuló alhat egy szobában.

- A különböző próbákat, gyakorlatokat úgy kell megszervezni, hogy a diákok betartsák a vonatkozó védelmi előírásokat. A pedagógiai líceumok gyakorlatainak egy részét az osztályokban, más részét akár a szabadban is meg lehet tartani.



A szakközépiskolákban és szakiskolákban :

- A műhely- és laborgyakorlatokon nem az egész osztály, hanem csak ennek egy része, egy csoport vehet részt.

- A csoportok létszámát úgy kell meghatározni, hogy a gyerekek be tudják tartani az egy méteres távolságot egymástól.

- Ha a biztonságos távolságot azt követően sem lehet betartani, hogy az osztályokat csoportokra osztották, akkor "be kell azonosítani azokat a megoldásokat", amelyek révén online is meg lehet tartani a foglalkozások egy részét. Egyensúlyt kell keresni az online oktatás, és a tanulók személyes jelenléte mellett megtartott órák között.

- A diákok azon gyakorlati képzését, amelyekre különböző vállalatoknál kerül sor, kizárólag személyes jelenléttel kell megszervezni, csoportokra osztva, betartva a vonatkozó biztonsági előírásokat.



(Agerpres, hírszerk.)



