A tanároknak fel kell készülniük, hogy az osztályteremben és online is tudjanak tanítani, mondta a miniszterelnök

A tanároknak fel kell készülniük arra, hogy egyaránt képesek legyenek tanítani az osztályteremben lévő diákokat is, és azokat is, akik online követik az órát - mondta szerdán Ludovic Orban.



'Alkalmazkodni kell, a tanároknak meg kell érteniük, hogy a jelenlegi helyzetben a gyerekek egészsége az elsődleges szempont, és ehhez kell alkalmazkodniuk, oly módon, hogy azokat is tudják tanítani, akik az osztályteremben vannak, és azokat is, akik on-line követik az órát' - mondta a Nemzeti Liberális Párt székházában nyilatkozó miniszterelnök, miután arról kérdezték, elégedett-e a tanügyminisztérium által a tanárok számára kidolgozott útmutatóval.



A tanárok ugyanis elégedetlenségüknek adtak hangot ezzel kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy nem lesz idejük az iskolában is és on-line is oktatni.(agerpres)

