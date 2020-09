A szállításügyi miniszter sofőrje okozta azt a balesetet, amiben a miniszter is megsérült

Napvilágot láttak azok a felvételek, amelyek közvetlenül azelőtt készültek, hogy a Lucian Bode szállításügyi minisztert szállító gépkocsi frontálisan ütközött volna egy másik autóval Dumbrăvești településen.



Úgy tudni a keddi balesetben a miniszter, az autó sofőrje és a szembe jövő autó sofőrje is könnyebben megsérül. A minisztert viszont nem szállították kórházba.







Azt már tegnap is tudni lehetett, hogy a balesetben a miniszter sofőrje hibázott, a most nyilvánosságra került felvételeken viszont jól látszik, hogy a sofőr teljesen figyelmen kívül a hagyta az előtte felsorakozott autósort és folytonos vonalon előzött.



Sajtóinformációk szerint a sofőrnek a hatóságok bevonták a jogosítványát. A történtek miatt a Szociáldemokrata Párt (PSD) a miniszter lemondását követeli. (digi24.ro/hírszerk.)

