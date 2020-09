FRISSÍTÉS: Benyújtotta a PSD a tanügyi alkalmazottakat is kockázati pótlékban részesítő törvénytervezetet

A Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatot tesz arra, hogy a pedagógusok és az iskolai kisegítő személyzet is részesüljön a koronavírus-járvány idejére megítélt kockázati pótlékból - jelentette ki szerdán az alakulat elnöke.



Frissítés: Benyújtották a szociáldemokraták a parlamentbe azt a törvénytervezetet, amely szerint az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan a tanügyi alkalmazottak is részesülnének a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére megítélt kockázati pótlékból.



A PSD alsóházi frakcióvezetője, Alfred Simonis szerdán elmondta, a javaslat értelmében a pedagógusok havi 2000 lejes, a kisegítő személyzet tagjai pedig 1500 lejes pótlékot kapnak. A juttatásból az iskolában tanító és az online órákat tartó tanárok egyaránt részesülnek.



Simonis hozzátette: egyértelművé vált, hogy a kormány nem tudja a pedagógusok rendelkezésére bocsátani a biztonságos tanévkezdéshez szükséges eszközöket, ezért pluszpénzre van szükségük, hogy beszerezzék a fertőtlenítőszereket, védőmaszkokat, vagy hogy az online oktatással kapcsolatos képzéseken vegyenek részt. A képviselő szerint az intézkedés 500 millió lejjel terhelné meg a költségvetést az év végéig hátralevő hónapokban.



A javaslatot Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Alfred Simonis, Robert Cazanciuc és Radu Preda törvényhozók kezdeményezték.



"A PSD nem fogja engedni, hogy a liberális kormány csúfot űzzön a tanárokból és a nyugdíjasokból! Ezért javasoljuk, hogy a tanárok és az iskolák kisegítő személyzete is kapja meg a pótlékot, mert az iskolák megnyitásával ők is az első vonalban fognak harcolni. Ugyanakkor kérjük a nyugdíjemelést előíró törvény betartását" - írta egy Facebook-bejegyzésben Marcel Ciolacu.



A PSD-elnök hozzátette, "Orbannak szövetségeseivel, az USR-vel, a PMP-vel és az RMDSZ-szel együtt többsége van a parlamentben".



"Vállalják fel ezeknek a javaslatoknak az elutasítását, és ne keressék a kifogásokat. Vagy csak akkor van meg a többségük, amikor tisztségben akarnak maradni" - teszi hozzá Ciolacu.(agerpres)



