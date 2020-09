Képviselőház: könnyített körülmények között ingázhatnak a határmentiek

Az RMDSZ kezdeményezésére ezentúl könnyített körülmények között ingázhatnak Románia és Magyarország határmentén élő lakosai, amennyiben rendelkeznek ingázói okirattal. Erről szerdán döntéshozó fórumként szavazott a képviselőház.



A Szövetség által kidolgozott törvény előírja, hogy ingázói okiratra jogosultak azok a személyek, akik Romániában élnek és Magyarországon dolgoznak. Ez fordított esetben is érvényes. Az ingázói okirattal könnyített körülmények között léphetik át a határt. A törvény továbbá arra kötelezi a belügyminisztériumot, hogy külön útsávot biztosítson az ebbe a kategóriába tartozó személyek számára.



Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője elmondta: a határmentén dolgozók régi álma vált valóra ezzel az intézkedéssel, hiszen naponta vagy hetente akár több órát is el kellett tölteniük a határátkelőknél.



„Az RMDSZ vállalta fel ezt az ügyet, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az érintettekkel. Az ügyben egy petíciót is indítottak azok, akik naponta ingáznak, csak a Bihar megyei Facebook csoportba közel 1500-an regisztráltak. A mai törvénnyel megkönnyítettük a mindennapjaikat. Az ingázói okiratot a családtagok is igénybe vehetik. Ez azt jelenti, hogy az iskolába járó diákok is ugyanilyen elbírálás alá esnek, így jelentősen megkönnyebbül a határátkelés mindenkinek, aki ilyen formában érintett a napi ingázásban” – fogalmazott Szabó Ödön képviselő.



A törvényhozó hozzátette: „a gond igazán a jelen járványügyi helyzetben robbant be komoly problémaként, amikor elrendelték a részleges határlezárást.



Akkor is és ma is a határmenti ingázók az RMDSZ-re számíthattak. Mindannyian emlékszünk rá, hogy akkor Kelemen Hunor RMDSZ elnök és Szíjjártó Péter külügyminiszter találkozóján sikerült megoldást találni azok számára, akik az egyik oldalon élnek, de a másik oldalon, országban dolgoznak.” Ennek a pontszerű megoldásnak egy törvényerejű megerősítéséről szavazott ma a parlament és fogadta el a Bihar megyei parlamenti képviselő törvénytervezetét.



A törvény az államelnöki kihirdetést követően lép érvénybe. (közlemény)

