Ezek a szabályok vonatkoznak a színházak és koncerttermek megnyitására

Online jegyárusítás, külön be- és kijárat megjelölése, szünet nélküli előadások - többek között ezek az intézkedések szerepelnek a színházak és koncerttermek biztonságos működésének szabályait rögzítő rendeletben.



A rendelet többek között leszögezi, hogy azokon a településeken, ahol az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve nem haladja meg az 1,5-öt, engedélyezett a színházak, koncerttermek tevékenysége, de befogadóképességük legtöbb felével működhetnek, ugyanakkor a résztvevők száma nem haladhatja meg az 500-at.



Azokban az esetekben, amikor a megye megfelel ugyan a fenti kritériumnak, a megyén belül azonban valamely településen az elmúlt 14 napban jegyzett megbetegedések számának összege ezer lakosra számolva meghaladja az 1,5-ös küszöböt, a megyei vészhelyzeti bizottság korlátozhatja vagy felfüggesztheti az adott településen az előadó- vagy koncerttermek működését; azokban az esetekben, amikor egy megyében az előző 14 napban jegyzett új megbetegedések számának összege ezer lakosra vetítve meghaladja az 1,5-öt, de bizonyos településeken kisebb ennél a küszöbértéknél, a megyei vészhelyzeti bizottság engedélyezheti az előadó- vagy koncerttermek tevékenységét ezeken a településeken.



További szabályok:



- jól látható helyen tájékoztató felhívásokat kell elhelyezni a fizikai távolságtartás, illetve a be- és kijárás szabályairól, ugyanakkor mind a helyszínen, mind a létesítmény honlapján és a közösségi oldalakon is pontos és hatékony tájékoztatást kell nyújtani az óvintézkedésekről;



- az érkezőknek a bejáratnál, majd a kijáratnál és a jegypénztárnál is tartaniuk kell egymás között az 1,5 méteres távolságot;



- nem engedik be a létesítménybe azokat a személyeket, akiknél légúti fertőzés tüneteit észlelik (köhögés, tüsszentés, orrfolyás), vagy akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot. Azokat, akik megtagadják a testhőmérséklet-mérést, nem engedik belépni;



- az előadás/koncert teljes ideje alatt kötelező a védőmaszk viselése;



- az előadásra érkezőknek használniuk kell a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő szőnyeget, ugyanakkor ösztönözni kell a kézfertőtlenítést;



- a jegyeladásnak lehetőleg online kell történnie; a jegypénztárnál való jegyvásárlás esetén szorgalmazni kell a bankkártyás fizetést, ugyanakkor a tömeg és a tolongás elkerülése érdekében időben meg kell nyitni a jegypénztárat; amennyiben a terem bejárata a jegypénztár közvetlen közelében van, utóbbit az előadás előtt 15 perccel be kell zárni;



- tilos a szórólapok, brosúrák és más fizikai formátumú tájékoztató anyagok használata;



- a felületeket rendszeresen fertőtleníteni kell;



- a jegyeket lehetőség szerint szkennelni kell, nem letépni vagy kézzel megérinteni;



- a nézőket érkezési sorrendben kell beengedni a terembe, minél korábban, hogy ne várakozzanak az előtérben; amennyiben erre nincs lehetőség, a bejárathoz legtávolabbi sorokban ülőket kell előbb beengedni, a teremből való távozáskor pedig a kijárathoz legközelebb eső sorokban ülők részesülnek előnyben;



- azon intézmények esetében, amelyekben több teremben is tartanak előadásokat, ezeket úgy kell megszervezni, hogy az előadások kezdési időpontja és a vége ne essen egybe;



- külön be- és kijáratokat kell megjelölni;



- előadás közben nem lehetnek szünetek.



(agerpres)

