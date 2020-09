Ferenc pápa Kovács Gergely gyulafehérvári érseket nevezte ki új örmény apostoli kormányzónak

Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az örmény apostoli kormányzóságról és kinevezte a tisztségre Kovács Gergely gyulafehérvári érseket - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a romániai apostoli gregorián (ortodox) örmények 1686-ban fogadták el az uniót Rómával. A Szentszék 1687-ben alapította meg az erdélyi örmény katolikus apostoli vikáriátust. A román állam és a Szentszék közötti konkordátum után 1930. június 5-én Szamosújvár székhellyel megalapították a mai Romániában élő Örmény Rítusú Katolikusok Ordináriátusát. 1991-től az ordináriátus személyi unióban van a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel.



Jelenleg az ordináriátushoz négy plébánia tartozik (Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz), a hívek száma 384.



Kovács Gergely 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen. 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, majd 1990-ben Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként folytatta a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken. 1993. július 3-án szentelték pappá. Római tanulmányait egyházjogi doktorátussal 1996-ban fejezte be.



Ezt követően egy évig Marosvásárhelyen volt segédlelkész, majd 1997 augusztusában visszatért Rómába.



Munkatársa a Kultúra Pápai Tanácsának, a Kléruskongregációnak és a Rota Romana Bíróságnak. 2000 júliusától pápai káplán. 2012 februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora. 2019. december 24-én Ferenc pápa kinevezte gyulafehérvári érsekké. 2020. február 22-én szentelték püspökké és iktatták be hivatalába. (mti)



Nyitókép: romkat.ro

