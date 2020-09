Kormánytámogatást kapott a júliusi árvízkárok helyreállítására Kovászna megye

Hidak, átereszek újjáépítésére, megyei út, települési utcák és erdei utak helyreállítására kapott 6,745 millió lejt Kovászna megye a kormány sürgősségi alapjából - tájékozta a megyei tanácsának sajtószolgálata. Kovászna Megye Tanácsa és a prefektúra közös átiratban kért pénzt a júliusi heves esőzések okozta károk helyreállítását célzó, sürgős munkálatokra.



„A szakemberek által összeállított jegyzőkönyv alapján Kovászna Megye Tanácsa és a prefektúra közösen kért a kormánytól pénzforrást, hogy helyreállítási munkálatokat lehessen végezni. Van, ahol partvédelmi munkálatokra van szükség, de több településen az utcákat kell kijavítani, átereszeket újjáépíteni. Kovászna Megye Tanácsa 771 ezer lejt kapott a 121A megyei út helyreállítására, a Vadas-tetőn átvezető úton 6 kilométeres szakaszt kell megjavítani, míg Középajta végében két átereszt rongált meg az áradás” – tájékoztatott Tamás Sándor tanácselnök.





Bölön községben két, a Nagybölön patakán átívelő hidat és öt erdei úton található hidat rongált meg az áradás, ugyanakkor a vízhálózat is sérült, azt is javítani kell az utcák és átereszek mellett, az önkormányzat 3,45 millió lejt kapott a helyreállítási munkálatokra.Kálnokon hét, Kőröspatakon tíz kilométeren rongálta meg az utcákat az áradás, négy átereszt is tönkretett. A községhez tartozó erdei utat és hidat is tönkre tett a lezúduló esővíz. Kőröspatak községnek összesen 1,46 millió lejt hagyott jóvá a kormány. Bodok községben utcákat és átereszt kell helyreállítani, ugyanakkor a Vásár-patakon partvédelemre lesz szükség, a község 769 ezer lejt kapott erre a célra. Nagyajta község 265 ezer lejt kapott, átereszeket és utcákat javítanak meg belőle.Kovászna megyében július 19-i heves esőzés miatt kialakult áradások számos településen okoztak kárt, nemcsak közvagyonban, hanem a mezőgazdasági területeken, háztartásokban is.