Bihar megyében ezentúl ábécé sorrendben osztják el az előkészítősöket, és kisorsolják a tanítót

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség kérésének megfelelőlen az idén betűrendi sorrendben fogják beosztani a gyermekeket az előkészítő osztályokba, azt követően, hogy a gyermekeket korábban már négy kategóriára sorolták be: hat évnél kisebb illetve nagyobb lányok, és hat évnél kisebb illetve nagyobb fiúk. A diákok tanítóit pedig ezt követően sorsolással választják ki.



A kezdeményezést Alin Novac Iuhas főtanfelügyelő és Felicia Ianţa, a megye általános oktatásért felelős tanügyi megbízottja dolgozta ki, akik szerint erre „a diákok igazságos és átlátható elosztása” végett van szükség.



A tervek szerint szeptember első napjaiban jóvá fogják hagyni a tanulók elosztásának szabályozását és kinevezik a tanítókat is az osztályok élére.



A nagyváradi Oltea Doamna Gimnázium például az egyik legkeresettebb iskola a városban, ahol idén ősszel 149 tanuló kezdi meg az előkészítő osztályt, összesen 5 párhuzamos osztályban. A mostani változás annyi, hogy amíg eddig a szülők kérhették, hogy melyik tanító keze alá kerüljön a gyermekük az előkészítő osztályban, most ezt az iskola sorsolással fogja eldönteni.



Azt, hogy az előkészítő osztályok közül melyiknek ki lesz a tanítója, így csak az első napon fogják megtudni a szülők.



A megyei tanfelügyelőség vezetője egyébként meg van győződve arról, hogy panaszokat fognak kapni az elégedetlen szülőktől a tanév kezdetén. De állítása szerint korábban megtörtént az is, hogy 70 szülő szerette volna gyermekét ugyanahhoz a tanítóhoz beíratni, aki csak 25 fős osztályt kapott, így sok volt az elégedetlenkedés. Ugyanakkor reméli, hogy most mindenki megérti majd, hogy a most bevezetett eljárás igazságos, átlátható és minden oktatási intézményben azonos lesz.



Az idei tanévben 4.675 gyermeket írattak be előkészítő osztályba Bihar megyében. (ebihorenul.ro/hírszerk.)

