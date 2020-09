Enyhíthetik a kockázatos területről érkezők karanténkötelezettségét az EU-ban

Enyhíthetik a koronavírus-világjárvány miatt kockázatosnak minősített országból vagy területről hazatérők karanténkötelezettségét az Európai Unióban (EU) a tagországok egészségügyi minisztereinek pénteki tanácskozásán elfogadott megállapodás szerint.



Az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő német kormány egészségügyi minisztériumának közleménye szerint a videokonferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a kockázatos területről, országból EU-tagállamba belépőket legkevesebb tíz napra karanténra kell kötelezni. Negatív koronavírusteszttel "még tovább csökkenthető a karantén ideje" - áll a közleményben.



A huszonhetek körében elterjedt szabályozás szerint tizennégy napra kell karanténba vonulni a fertőzés fokozott kockázatával sújtott régiókból és országokból hazatérőknek. A miniszteri tanácsban kialakult egyetértés alapján ez az idő csökkenthető tíz napra. A karantén jelenleg is megszüntethető negatív teszttel, de az első tesztet rendszerint csak a karantén ötödik napjának elteltével szabad elvégeztetni.



Németországban a karantén időtartamának meghatározása a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányok hatásköre. Jens Spahn szövetségi egyészségügyi miniszter az EU-s kollégákkal folytatott megbeszélés után tartott tájékoztatóján elmondta, igyekszik elérni a tartományi kollégáknál, hogy országosan egységes szabályozás alakuljon ki. Mint mondta, nem az a kérdés, hogy valamely megoldás helyes vagy helytelen, mert nemcsak a 10 vagy a 14, hanem akár a 20 napig tartó karantén mellett is fel lehet sorakoztatni érveket.



Az biztos, hogy minél hosszabb ideig tartózkodik a többi embertől elzárva egy fertőzésgyanús személy, annál nagyobb valószínűséggel lehet kiszűrni a fertőzötteket és megelőzni a kórokozó továbbterjedését. Viszont az egészségügyi tényezők mellett a gazdasági és társadalmi hatásokat is mérlegelni kell.



A miniszter ismertette a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) számításait, amely szerint a kockázatos területekről tünetmentesen hazatérőkre vonatkozó 14 napos karanténkötelezettség esetén száz fertőzött közül kettőt nem szűr ki a járványvédelmi intézményrendszer, 10 napos karantén esetén pedig négyet. (MTI)



Fotó: Kelly Sikkema/unsplash.com

