A megyei kórház alkalmazottai között is vannak fertőzöttek Szatmárnémetiben, de nem mondják meg, hányan

A Szatmárnémeti Megyei Kórház több egészségügyi alkalmazottja is megfertőződött a koronavírussal. A PresaSM úgy tudja, hogy a fertőzöttek között van egy orvos és három asszisztens, akik közül mindössze egy személy produkálja a betegség tüneteit, a többiek tünetmentesek.



A kórház menedzsere elismerte a lapnak, hogy valóban vannak fertőzöttek az alkalmazottaik között, de nem árulta el, hogy kik és hányan fertőződtek meg.



A portál információi szerint a kórház nőgyógyászati osztályának alkalmazottairól van szó, akiket már be is utaltak a városi járványkórházba. Mivel azonban a kórház nem adott ki hivatalos információt erre vonatkozóan, a lap ezt az állítását nem tudja megerősíteni.



Ugyanakkor megjegyzik azt is, hogy néhány hete a birtokukba került néhány olyan fénykép, amelyeken az látszik, hogy a megyei kórház alkalmazottai egyszerűen nem viselnek maszkot az épületben. Ezeket a felvételeket a portál honlapján lehet megtekinteni. (PresaSM/hírszerk.)





