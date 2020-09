Orban: lejárt a partizán politizálásból fakadó diplomáciai kalandok ideje

Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilatkozott a román diplomácia éves közgyűlése alkalmából: tíz hónapja javulóban van a romániai helyzet, és lejárt a 'partizán politizálásból' fakadó 'diplomáciai kalandok' ideje.



'Romániában demokratikus kormány van, egy olyan kormány, amely mélyen elkötelezett a demokrácia védelme és az ország nemzetközi vállalásai mellett, elsősorban stratégiai partnereivel, az Amerikai Egyesült Államokkal, az Európai Unióval, a NATO-val szemben, de azoknak a szervezeteknek a tagjaival szemben is, amelyeknek Románia is tagja' - üzente a kormányfő.



Ludovic Orban leszögezte, a nagykövetek és konzulok feladata az egyes országok kormányainak értésére adni, hogy Románia egy barátságos ország, amelynek célja a párbeszéd jobbítása, a gazdasági, kulturális, egyetemi együttműködés elmélyítése.



A világjárvánnyal kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, Románia is rá volt kényszerülve, hogy esetenként olyan döntéseket hozzon, amelyek negatív reakciót váltottak ki egyes partnereiből, mint ahogy más államok is hoztak hasonlóan kellemetlen döntéseket Romániára nézve a pandémia miatt. A román kormány európai szintű konszenzust vár a járvány terjedését megakadályozó szabályozások bevezetésére vonatkozóan, hogy többé ne lehessen egyoldalú intézkedéseket hozni - tette hozzá a kormányfő.



A román diplomácia éves közgyűlése hétfőn kezdődött és szeptember 9-éig, szerdáig tart. A találkozó témája: A pandémia hatása a nemzetközi trendekre, valamint a román diplomácia válaszai ezekre.



A román külügyminisztérium által szervezett találkozó idén először zajlik on-line, videokonferencia formájában.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!