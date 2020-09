163.500 lejre bírságoltak a munkaügyi felügyelők a járványügyi rendellenességek miatt

Augusztus 31. és szeptember 5. között a Munkaügyi Felügyelőség 163.500 lej értékben rótt ki bírságot munkáltatókra a koronavírus terjedését megelőző és korlátozó intézkedések be nem tartása miatt.



A felügyelőség közleménye értelmében országszerte ellenőrzéseket végeztek és összesen 414 munkáltatóra róttak ki bírságokat, 729 esetben pedig elrendelték a rendellenességek kijavítását.



Az ellenőrzött cégek közül 1456 bukaresti, 1421 Konstanca megyei, 1112 Kolozs megyei, 893 Brassó megyei volt.



A legtöbb megbírságolt munkaadó Kolozs (531), Bákó (392) és Brăila (358) megyei.



A munkaügyi felügyelők a törvényt szegő munkaviszonyok, illetve a munkavédelmi intézkedések be nem tartása miatt is róttak ki bírságokat a múlt heti ellenőrzések nyomán, összesen 3,117 millió lej értékben. Országos szinten 140 feketén dolgozó személyt azonosítottak, 1220 figyelmeztetést adtak ki a munkaügyi felügyelők és 2527 esetben rendelték el a tapasztalt rendellenességek kijavítását. (agerpres)

