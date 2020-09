Ellenőrzéseket ígérnek az ideiglenes lakhelyként bejelentett lakcímeken

Szigorúbban fogják ellenőrizni az ideiglenes lakhely bejegyzésére vonatkozó kérelmeket szeptember folyamán - jelentette be hétfőn Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.



A lakosság-nyilvántartó hivatal új intézkedéseket vezetett be, amelyek értelmében szigorúbban ellenőrzik azokat a lakcímeket, amelyekre több ideiglenes lakcímbejegyzési kérelmet nyújtottak be és kiküldik a rendőrséget ellenőrzésre, hogy kiderüljön, a kérést benyújtó személyek valóban ott laknak-e, mondta Dajbog. Hozzátette, a kérés benyújtásakor az állampolgárnak saját felelősségre nyilatkozatot kell tennie, hogy már több mint 15 napja az illető lakcímen lakik.



"Amennyiben a rendőrségi ellenőrzéskor kiderül, hogy az illető személy nem lakik azon a lakcímen, az ideiglenes lakhely bejegyzésére vonatkozó kérelmét elutasítják" - mutatott rá a belügyminisztérium szóvivője.



A belügyminisztérium többek között ezekkel a szigorításokkal akarja megelőzni az esetleges voksolási visszaéléseket és törvénytelenségeket a szeptember 27-ére kiírt helyhatósági választásokon, mondta még Dajbog. (agerpres)

