Hajdu Gábor indulna az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének képviselőjelöltjeként

Parlamenti képviselőként indulna Hajdu Gábor az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének jelöltjeként. Szeptember 18-ig jelentkezhetnek, akik parlamenti képviselőjelöltként vagy szenátorjelöltként méretkeznének meg a december 6-i parlamenti választásokon az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének jelöltjeként. A végső jelöltről a Csíki Területi Küldöttek Tanácsa október elején dönt - írja sajtóközleményében a csíkszeredai RMDSZ.





a területi szervezet elnöke kiemelte, az önkormányzati választások ráerősíthetnek a parlamenti megmérettetésre.– A parlamentbe készülők már most kérhetik a csíkiak bizalmát, olyan házi feladattal vághatnak neki mandátumuknak, amelyeket már most felvállalhatnak. A közös helyi vállalás így eredményesebb a helyi, de a parlamenti munkavállalás szintjén is. Csíkban erős önkormányzatokat szeretnénk, amelyek működését a parlamentben is erős képviselet segíti – tette hozzá az RMDSZ területi elnöke., az RMDSZ jelenlegi parlamenti képviselője helyére jelentkező Hajdu Gábor jelenleg az RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Tanácsának elnöke. Saját bevallása szerint nem karrierpolitikus, 2000-től ügyvédként, jogászként dolgozik, valamint a vállalkozói szférában tevékenykedik.„A húsz év alatt alkalmam volt megismerni a magánemberek jogi problémáit, valamint a vállalkozók problémáit a mindennapi aktivitásukban. Jogászként azt gondolom, hogy van lehetőségünk a törvényhozásban arra, hogy olyan módosításokat kezdeményezzünk, amelyek mind a magánemberek, mind a vállalkozók boldogulását megkönnyítik”- mondta hozzátéve: a civil szervezetek nagyon fontos pillérei közösségünknek, ezért olyan döntéseket kell kieszközölni Bukarestben, amely révén az ő tevékenységüket is elősegítik.Hajdu Gábor szerint egy képviselő összekötő kapocs kell hogy legyen a magánemberek, a civil szféra, a helyi önkormányzatok, valamint a központi kormányzat között. Ugyanakkor nemzeti meggyőződésűként hangsúlyozta, hogy a sikeres nemzetpolitika kulcsa a helyi gazdaság erősítése Székelyföldön.Az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének részéről a parlamenti képviselői vagy szenátori megbízatására szeptember 18-ig jelentkezhetnek. A jelölési dokumentumok a www.csikirmdsz.ro oldalról is letölthetőek.A végső jelöltről október 1-5. között többségi titkos szavazással dönt a Területi Képviselők Tanácsa (TKT). (