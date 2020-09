Korrupciót gyanít a Szabad Emberek Pártja a marosvásárhelyi önkormányzatban; első fokon pert nyertek

Pert nyert a Szabad Emberek Pártjának (POL) marosvásárhelyi tanácsosa a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal szemben.



Tatár Lehel, POL városi tanácsosa azt követően fordult a bírósághoz, hogy az önkormányzat megtagadta az alkalmazottaival kapcsolatos közérdekű információk kiadását. Az elsőfokú bírósági döntés értelmében azonban az önkormányzat a POL-os városi tanácsosa által kért összes információt ki kell adja.



Tatár a közérdekű adatigénylésekre vonatkozó (a 2001/544-es sz.) törvényt kihasználva kikérte az alkalmazottak listáját, amiből kiderül, hogy kiket vettek fel és milyen posztra:



- Kikérte a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és az alárendelt intézmények összes munkahelyét (posztját), ahová 2016-tól kezdődően személyzetet alkalmaztak, az alkalmazás időpontjával együtt. Azt is, hogy az alkalmazás előtt létezett-e a poszt vagy sem. Illetve, az igazgatóság/egység megnevezését is, amely alá az alkalmazott tartozik.



- Egy másik adatigénylése során Tatár ezt kibővítette, és akkor már nemcsak a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények összes munkahelyét, azok besorolását (szerződéses munkavállaló/közhivatalnok), a poszt létrejöttének évét és az alkalmazáshoz szükséges tanulmányi végzettséget kérte ki (illetve, hogy melyik igazgatóság/egység alá tartozik), hanem a munkahelyekhez tartozó információkat külön-külön, havi bontásban is lekérte 2016-tól kezdődően: fizetés, ebédjegyek, vakációs utalványok szempontjából. Itt azt is kérte, hogy az alkalmazottak az európai uniós pályázatokból mekkora összegben részesültek, és melyek azok az állások, amelyek eltérnek az önkormányzat besorolásától.



A városi tanácsos információi szerint noha a bíróság anyagi kártérítést nem állapított meg és közérdekű adatigénylésről volt szó, a városháza fellebbezni fog az elsőfokú ítélet ellen.



Tatár Lehel a Transindex megkeresésére elmondta, az önkormányzatnak és a hozzá tartozó intézményeknek (összesen) több mint 1300 alkalmazottja van. A bérek kifizetése felemészti a város költségvetésének körülbelül egyharmadát. A fenntartáshoz szükséges költségek az éves költségvetésnek közel felét teszik ki.



„Ennek ellenére az alkalmazottakhoz kapcsolódó információk nem átláthatóak és arra gyanakszunk, hogy politikai vagy más szívességek fejében alkalmaznak személyeket, például ezért lehet minden igazgatóságnak saját jogásza annak ellenére, hogy létezik jogi igazgatóság is. Egyesektől olyant is lehet hallani, hogy ezeket a munkahelyeket egy időben konkrétan árulták, egy ilyen hely ára állítólag 2000 euró volt. Hallottunk fiktív alkalmazásokról is, amikor az igazgató valakit papíron alkalmaz, majd minden hónapban zsebreteszi a fizetését, mivel az alkalmazott de facto nem létezik” – fejtegette adatigénylésének okát a POL városi tanácsosa.



Hozzátette, azt is gyanítják, hogy Claudiu Maior a Pro Románia polgármesterjelöltje és Marosvásárhely városi tanácsosa a saját embereit közpénzből: vakációs jegyekkel, vagy EU-s projektekből származó pénzből "fizette ki". Az adatigényléssel ezt szerették volna igazolni, avagy cáfolni.



„Egy adott ponton a tanács betiltotta az új alkalmazottak felvételét, ennek ellenére úgy tudjuk, hogy vettek fel új alkalmazottakat. Ez is irtó súlyos ügy. Ha minden rendben volna, akkor több mint valószínű, hogy nem fajult volna peres eljárásig az ügy, tekintve, hogy számtalanszor kértem adatokat, amelyeket az esetek többségében egyből, vagy egy írásos figyelmeztetés benyújtása után megkaptam” – mutatott rá Tatár Lehel. (hírszerk.)







