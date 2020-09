Kerékpárút épülhet a régi vasút nyomvonalán Marosvásárhely és Vármező között

Kerékpárút épülhet a régi vasút nyomvonalán Marosvásárhelytől Vármező, illetve Mezőbánd és Mezőméhes irányába, amennyiben a képviselőház is elfogadja az RMDSZ erre vonatkozó javaslatát – jelentette be Császár Károly RMDSZ-es szenátor.



Kedvezően döntött első házként ma a szenátus az RMDSZ javaslatról, amelynek értelmében a Maros megyei önkormányzat tulajdonába helyezik át a helyi, egykori vasútvonal területét. A nyomvonal átadására azért lenne szükség, mert a megyei önkormányzat kerékpárutat építene ott. Ez hozzájárulna egy egészségesebb, környezetbarát közlekedéshez, ugyanakkor a helyi turizmust is fellendítené – mutatott rá Császár Károly, Maros megyei szenátor, a tervezet kezdeményezője.



A Szovátát Vármezővel összekötő útvonalról nem rendelkezik a tervezet, hiszen ott jelenleg is élményvasút működik. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!