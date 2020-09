Orvosi igazolással otthon maradhat a gyerek, és csak az online oktatásban kell részt vennie

Orvosi igazolással egy gyerek kizárólag online is tanulhat - jelentette ki kedd este a Digi 24 televízió műsorában Monica Anisie tanügyminiszter.



Kifejtette: az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendeletében több olyan helyzet is előfordul, amikor a szülő úgy dönthet, hogy gyereke otthon marad és kizárólag online oktatásban vesz részt. Az egyik ilyen, hogyha a gyerek olyan betegségben szenved, ami súlyossá válhat, ha elkapja a vírust. A másik, amikor a gyerek családjában olyan személyek is vannak, akiket súlyosan érinthet egy esetleges fertőzés.



A műsorban a miniszter azt is kijelentette: segíthetik a tanárok felkészülését az online órákra az iskola a könyvtárosai is.



Úgy vélte: miután a könyvtárak nem látogathatók, a könyvtárosoknak nincs dolguk, így segíthetik a tanárok felkészülését az online oktatási órákra, és ugyanezt megtehetik a laboránsok, illetve a kisegítő személyzet más tagjai is.



A tanügyminiszter azt javasolta: idén mellőzzék az iskolai megnyitóünnepségeket. Megnyitó esetleg az első osztályosoknak legyen, de kizárólag az udvaron. (agerpres)



Nyitókép: Pixabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!