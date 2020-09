Az anyja beleegyezésével tartott fent szexuális viszonyt egy 14 éves lánnyal egy Kolozs megyei pedofil

Bíróság elé kell állnia egy 50 éves Kolozs megyei férfinak, akit azzal vádolnak, hogy közel egy éven keresztül szexuális kapcsolatot tartott fenn egy 14 éves kislánnyal, erről pedig a lány édesanyja is tudott.



A férfi ez idő alatt drága ajándékokkal látta el a lányt, továbbá egy lakást is bérelt az ő és a családja (anyja és testvérei) számára. Úgy tudni a férfi korábban legalább két másik kiskorú lányt is megpróbált rávenni, hogy létesítsenek vele szexuális kapcsolatot, akik tanúként vannak beidézve a perben. Vallomásuk szerint őket is drága ajándékokkal próbálta meggyőzni, és megtörtént az is, hogy bemutatta egyiküket egy ismert román popsztárnak, akivel az 50 éves férfi ismeretségben áll.



A 14 éves lánnyal 2019 januárja és decembere között tartott fenn szexuális kapcsolatot, a történtek a lány számára maradandó lelki sérüléseket okoztak. A történtekben a legmegdöbbentőbb, hogy a lány édesanyja tudott arról, hogy a férfi mit művel a kislányával, hiszen a szexuális együttlétekre általában az otthonukban került sor.



Sajtóinformációk szerint a férfi tárgyalására szeptember 21-én kerül sor Dézsen. Úgy tűnik, hogy a hatóságoknak már akkor is tudomásuk volt arról, hogy mit követ el, amikor még aktívan folytatott szexuális kapcsolatot a kislánnyal. A sajtó úgy tudja, hogy a kislány szobájába rejtett kamerát helyeztek el, és több alkalommal is felvették, amint a férfi és a kiskorú között szexuális együttlét történt. (Adevărul/hírszerk.)

