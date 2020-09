A járványügyi helyzet miatt más formában ugyan, de idén is megszervezik a marosvásárhelyi Borudvart a Studium–Prospero Alapítvány és partnerei.



Az eseményre szeptember 17–19. között kerül sor, ezúttal azonban nem a megszokott marosvásárhelyi, Forradalom utcai helyszínen találkozhatnak a bor kedvelői, hanem ki-ki barátait a saját kertjébe, nappalijába, teraszára invitálva vehet részt az online kóstolókon. Így egyetlen Borudvar helyett ezúttal annyi borkóstoló helyszín lesz, ahányan családi, baráti körrel otthonról csatlakoznak a rendezvényhez.



Három estén át három borvidék egy-egy pincészetének borait mutatja be az idei Borudvar: a Vitis Metamorfosis a Dealu Mare borvidéken készít kiváló borokat, a Domeniul Bogdan a közismert dobrudzsai Murfatlar borvidék jó nevű pincészete, az Arad-hegyaljai borvidék kiemelkedő minőségű borait Balla Géza pincészete hozza el.



A borokat maguk a pincészetek képviselői, illetve az általuk felkért sommelier ismerteti majd online kóstolók keretében, esténként 19 órától.



Az érdeklődők a borudvar.ro honlapon találják az esemény programját, illetve a résztvevő borászatok bemutatóját és borkínálatát.



Csupán annyi teendőjük van, hogy eldöntik, mely kóstolón/kóstolókon kívánnak részt venni, és a honlapon keresztül megrendelik a kiválasztott borcsomagot. A Borudvar szervezői futárszolgálattal házhoz küldik a borválogatást.



A kóstoló estéjén az összeült családi, baráti társaságok a Borudvar Facebook-oldalán követhetik az online közvetítést. Az élőben jelentkező borászokkal megoszthatják benyomásaikat, kérdéseiket.



Az sem gond, ha Marosvásárhelyen kívül lakik a résztvevő, vagy ha éppen az élő borkóstoló estéjén nem ér rá. A borokat Marosvásárhely peremtelepüléseire is kiszállítják. Mivel a közvetítések visszajátszhatók, így egy későbbi időpontban is megnézhetők. (közlemény)



Nyitókép: Borudvar/Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!