Hamis mintákkal akartak negatív koronavírus-teszteredményhez jutni egy székelyföldi öregotthonban?

Egy meg nem nevezett székelyföldi magántulajdonban lévő öregotthon egészségügyi személyzete hamis - embertől származó genetikai anyagot nem tartalmazó - mintákkal valószínűleg át akarta verni a járványmegelőzéssel foglalkozó illetékeseket, és így akartak negatív koronavírus-teszteredményhez jutni. A hamis mintákat azonban a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam laboratóriumban dolgozták föl, ahol kimutatták, hogy a mintákban egyáltalán nincs humán DNS.



Az esetről a laboratórium vezetője, dr. Fejér Szilárd számolt be a koronavírussal kapcsolatos szakértői posztjai harmadik részében.



Az eset azért is súlyos, mivel a koronavírus-világjárvány során a leginkább kitett korosztály a 65 éven felüliek csoportja, és sok országban pontosan az öregotthonokban alakultak ki számos halálos áldozattal járó fertőzési gócok.







Mivel a sepsiszentgyörgyi Pro Vitamnál használt realtime-PCR teszteknél azt is ellenőrzik, hogy a minta érvényes-e, a turpisság kiderült. "A mi felszerelésünk a vírust három csatornán detektálja, a negyedik csatornával pedig azt, hogy emberből származik-e a minta, amit elemez. Ha humán eredetű a minta, és mondjuk, nem egy papayából vették, akkor még negatív eredmény esetén is a negyedik csatornán megjelenik egy jel. Ez jelzi azt, hogy 1.) emberből vett, 2.) megfelelő mennyiségű mintával dolgoztál, 3.) jól tisztítottad meg a genetikai anyagot. Innen jön az, hogy nini, van jel a PCR-ban, és mindenkinél van jel - hát persze hogy van, azt jelenti, hogy megfelelő a minta" - ecsetelte a folyamatot Fejér Szilárd a Transindexnek adott interjúban.



"Ha ez a jel hiányzik, vagy túl késői ciklusnál jelenik meg, akkor nem volt megfelelő a mintavétel, és a laboratórium sem pozitív, sem negatív eredményt nem adhat ki, hanem invalid lesz a kommunikált eredmény" - mutat rá a kutató.



A magán öregotthon hamisítást elkövető illetékesei úgy gondolhatták, hogy ha a mintavételi csőbe nem tesznek semmiféle humán anyagot, akkor biztos negatív lesz a minta. A sepsiszentgyörgyi laboratóriumba 60 ilyen mintát küldtek be.



"Mivel a minta hozzánk került, és nem egy olyan laborba, ahol nem kontrollálják a mintában lévő humán genetikai anyag mennyiségét, nem lett negatív az eredmény. Természetesen, amikor koronavírus-tesztre küldenek egy mintát valahonnan, akkor az alapfeltételezés az, hogy arra kíváncsiak, van-e vírus a páciens mintájában, és nem arra, hogy van-e humán eredtű anyag a páciens mintájában… Így ez jobb helyeken is igen durva csalásnak minősül, és ebből rendőrségi ügy is lett. Kevés dolog bosszant fel jobban annál, mint amikor hozzá nem értő emberek hülyének néznek, és ennek egy súlyosan veszélyeztetett csoport látja kárát a nem megfelelő tesztelés miatt" - összegez dr. Fejér Szilárd.







Hogy saját magukat is leellenőrizzék, 10-10 mintát elküldtek két másik laborba: az egyikben szintén érvénytelennek jött ki mind a 10 eredmény, míg a másikban negatívnak, de azért, mert ez utóbbi laborban "olyan reagenseket használtak a PCR tesztnél, amelyben nem háztartási génnel ellenőrizték a procedúrát, hanem hozzáadták a belső kontrollt. Így az a laboratórium nem tudhatja, hogy milyen minőségű a levett minta".



"Ez a kellemetlen közjáték ismét megerősített minket abban, hogy mindenképp szükséges kontrollálni a minta minőségét, ha a laboratórium nem látja át a teljes folyamatot a mintavételtől a laboratóriumba kerülésig. A megfelelő mintavétel és szállítás legalább olyan fontos, mint a megfelelő mintafeldolgozás, és ez nem csak a koronavírus-tesztekre igaz, hanem általánosan mindenféle laboratóriumi tesztre" - vonta le a következtetést a kutató.



Az incidensből információink szerint rendőrségi ügy lett. A részletekkel visszatérünk.



