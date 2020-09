Módosította a szenátus a parlamenti választásokat szabályozó rendelkezést

A parlamenti választások megszervezését szabályozó törvény módosításáról döntött ma a szenátus plénuma. A tervezet, a járványhelyzetre való tekintettel, a helyhatósági választásokhoz hasonló eljárást javasol, így például a támogatói aláírásokat elektronikusan is le lehet adni, és csak fele annyi aláírásra van szükség.



„Az RMDSZ számos módosító javaslatot iktatott a tervezethez, ezekkel sikerült egy jobb törvény-javaslatot a felsőház plénuma elé terjeszteni. A Szövetség törvényhozói a képviselőházi munkálatok alatt tovább dolgoznak azért, hogy egy tisztességes, átlátható szavazási eljárást szabályozó törvényt fogadjon el a parlament” – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.



A tervezet eredetileg azt írta elő, hogy a mozgóurna este 9 óra után, azaz urnazárás után is működjön. „Ez egy aggályos, visszaélésekre lehetőséget adó rendelkezés volt, ezért az RMDSZ javaslatára, törölték azt” – hívta fel a figyelmet Császár Károly RMDSZ-es szenátor, a felsőház jogi szakbizottságának tagja.



Császár Károly hozzátette: az RMDSZ által javasolt másik fontos módosítás arról rendelkezik, hogy milyen körülmények között hosszabbíthatják meg a szavazókörzetek nyitvatartását. Eredetileg a tervezet azt javasolta, hogy amennyiben urnazáráskor nem tudott mindenki szavazni, a szavazókörzeti elnök éjfélig meghosszabbíthatja a szavazókörzet nyitvatartását. Az RMDSZ módosítása értelmében két szavazó biztos állapítja meg a nyitvatartás meghosszabbításának szükségességét, és csak addig marad nyitva a szavazókörzet, amíg mindenkinek sikerült voksolnia, aki este 9-kor sorban állt.



Az RMDSZ továbbá azt kifogásolta, hogy, a külföldi szavazókörzetek elnökének kinevezése kapcsán felállított követelmények túl lazák. A Szövetség törvényhozói szerint erre a fontos, állami hatáskörrel ellátott pozícióra pályázóknak bizonylatot kellene felmutatniuk a végzettségüket, felkészültségüket illetően. A javaslatot a szenátus szakbizottsága elvetette, az RMDSZ továbbra is fenntartja azt a képviselőházi munkálatok során.



A tervezet a képviselőházi szavazást és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe. (közlemény)

