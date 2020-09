Johannis: A szülők küldjék iskolába a diákokat, mert ez a helyes lépés

Csak néhány olyan hely van, ahol az oktatást kizárólag online zajlik, azaz a piros forgatókönyv szerint kezdődik az oktatás szeptember 14-én.



Klaus Johannis államfő szerint a többi iskolában, ahol a sárga (azaz hibrid módon, online és iskolába járással) és a zöld (azaz a fizikai jelenléttel) kezdődik a tanév, ezekben az intézményekben az egészségügyi intézkedések hatékonysága a tanárok, a szülők és a diákok közös együttműködésén múlik.



Azonban arra is fel vannak készülve, hogy lesznek majd kivételek. Illetve, Johannis megvan győződve arról, hogy azokon a helyeken is lesznek megoldások iskolakezdésre, ahol eddig még nem sikerült mindent elrendezniük. Hozzátette, ahol szükséges a hatóságokat is be fogják vonni a gördülékenyebb iskolakezdés érdekében.





Forrás: Azonnali

Az államfő azt tanácsolja a szülőknek, hogy küldjék gyermekeiket iskolába. Szerinte ugyanis az oktatáshoz való hozzáférés korlátozása negatív következményekkel jár a fiatalabb generációk számára, méghozzá jelentős mértékben. Mint Klaus Johannis a szerda esti sajtóértekezletén elmondta, az iskolák megnyitásáról szóló döntés bár nem könnyű, viszont szükségesés és ez a helyes lépés.„Azt javaslom, hogy a szülők küldjék el a gyerekeket az iskolába, és magyarázzák el a diákoknak, hogy egy ideig az iskola más lesz. Ha mindannyian betartjuk a szabályokat, túljutunk ezen a helyzeten" – mondta Johannis.Mostanra ugyanis szerinte többségében megoldódtak a problémák, viszont olyan nehéz körülmények között kellett megszervezniük az iskolakezdést, mint azt a forradalom óta soha.Főleg a vidéki iskolákban, de Románia szerte problémát okoz az oktatásban a nem megfelelő minőségű internetkapcsolat, vagy annak hiánya. Johannis így az újságíróknak arról is beszámolt, hogy az internethez való hozzáférést nem a kormány oldja majd meg, hanem a magánszolgáltatók, amelyek már dolgoznak ennek a megoldásán.Az államelnököt az újságírók arról is kérdezték, hogy véleménye szerint ki fogják-e bírni a gyerekek az iskolában több órán keresztül védőmaszkban. Szerinte a diákok nagyon gyorsan hozzászoknak majd a kellemetlenségekhez is.Klaus Johannis kijelentette: semmiféle tanévkezdési ünnepségen nem fog részt venni, de videóüzenetben fog szólni a diákokhoz és pedagógusokhoz. Újságírói kérdésre válaszolva az államfő elmondta, szerinte ebben az évben nem kellene megtartani ezeket az iskolakezdéskor esedékes ünnepségeket. Ezek ugyanis olyan események, amelyeken sokan vesznek részt, és nehéz távol tartani az embereket egymástól. Ő ettől az elvtől vezérelve például semmiféle tanévkezdési ünnepségen nem fog részt venni, videóüzenetben fog szólni a diákokhoz és a tanárokhoz.