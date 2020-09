Szexuálisan zaklathatta több beosztottját is egy sepsiszentgyörgyi közintézmény volt vezetője

Hatalommal való, szexuális célzatú többrendbeli visszaélés, szexuális zaklatás, valamint megfélemlítési kísérlet miatt emeltek vádat egy sepsiszentgyörgyi közintézmény volt vezetője ellen.



A bíróságok országos honlapján közzétett dokumentumokból az derül ki, hogy a vádlott személyében Tankó Vilmosról lehet szó, aki a Közösségfejlesztési Igazgatóságot vezette korábban Sepsiszentgyörgyön, és aki ellen tavaly a helyi önkormányzat panasz alapján fegyelmi eljárást indított, mert felmerült annak az alapos gyanúja, hogy a férfi szexuális visszaélést követett el a beosztottjai ellen. Az eljáráshoz akkor rendőrségi vizsgálat is társult.



Az ügyészség mostani vádirata szerint az elkövető 2015 januárja és 2017 októbere, illetve 2018 folyamán - pozícióját kihasználva - három női beosztottjától is több alkalommal szexuális szolgáltatásokat próbált kikényszeríteni, úgy tudni, az egyiküktől kapott is. A vádirat szerint a vádlott 2018 októberében rá is támadt egyik alkalmazottjára, akit erőszakkal próbált rávenni a szexuális kapcsolatra, valamint megtörtént az is, hogy megfélemlítéssel próbálta rávenni az egyik vádlóját, hogy álljon el az ellene felhozott vádaktól.



A Libertatea közlése szerint az intézményvezető tavaly április 17-én mondott le pozíciójáról, azt követően, hogy fegyelmi eljárás indult ellene.



Az üggyel kapcsolatban a lap megkereste Antal Árpád polgármestert is, aki elmondta, hogy az egyik sértett a polgármesteri hivatalban tett panaszt Tankó ellen, ezt követően ő maga értesítette a rendőrséget, az alkalmazottat pedig egy másik osztályra helyezték át. (hírszerk.)

