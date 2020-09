Így is lehet tanévet kezdeni: a kolozsvári magániskola 12 forgatókönyvet dolgozott ki a különböző helyzetek megoldására

Egy kolozsvári magániskola a közegészségügyi szakemberekkel együttműködve 12 különböző forgatókönyvet dolgozott ki a járványidőszakra, és ezeket egy útmutató kiadványba gyűjtötte össze. A hasznos információkat és a különböző helyzetekre előírt konkrét megoldásokat bármely romániai iskola rendelkezésére bocsátják annak érdekében, hogy elősegítsék az iskolák biztonságos újranyitását.



A kolozsvári Transylvania College – The International Cambridge School szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Útmutatójuk különböző forgatókönyveken alapul, hogy az iskola tevékenységében részt vevő diákok és alkalmazottak pontosan tudják, mit kell tenniük a koronavírus-fertőzés esetében.



A maszk viselése kötelező az iskola minden dolgozója számára,



a tanároktól a takarító személyzetig, de a tanulóknak is viselniük kell, akár elemisták, akár felsősök, a benti terekben és a szabadban egyaránt. A diákok az ebédszünetben kicserélik a maszkot: az étkezést is lehetőség szerint a szabadban oldják meg. Az étkezés során nem lesz beszélgetés, és a maszkot teljesen eltávolítják, nem tartják az áll alatt. A használt maszkokat az iskolában és az iskolán kívül erre a célra elhelyezett kosarakba dobják.



Kötelező a rendszeres kézfertőtlenítés a tanulók számára minden szünet előtt és minden szünet után.



A nagyobb létszámú osztályok esetén a tanulók közötti legalább 1 méteres távolság betartását úgy oldották meg, hogy az osztálytermi bútorokat eltávolították, és a gyerekeket párnákra vagy szőnyegre helyezték.



Azokra az esetekre, ha felmerül a fertőzésnek a gyanúja,



az iskola által kidolgozott útmutató 12 forgatókönyvet és cselekvési irányt tartalmaz, három kategóriába sorolva: 1) fertőzés-gyanús személyek, (2) fertőzött egyénnel kapcsolatba került személyek és (3) bizonyítottan fertőzött személyek esetére.



Ha egy személynek - tanulónak vagy iskolai alkalmazottnak - az iskolába jövetele előtt a koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, az illetőnek otthon kell maradnia, tájékoztatja az iskolát és a háziorvost, jelentkezik tesztelésre, és karanténban marad 14 napig. Mindeközben az iskola mindent megtesz, hogy a diák online tudjon bekapcsolódni a tanítási folyamatba.

Ha a diák vagy az iskola alkalmazottja a saját háztartásában, illetve az iskolán kívül olyan személlyel került kapcsolatba, akiről igazolták, hogy fertőzött, de nincsenek tünetei, akkor az illető 14 napig vagy annál hosszabb ideig otthon marad karanténban, attól függően, hogyan alakul az egészségi állapota.



Ha igazolt fertőzéses esetet fedeznek fel az iskolában, az iskola hazaküldi a diákot / alkalmazottat, ha az még nincs elszigetelve, és ellenőrzi, hogy az 1 méteres távolság be volt-e tartva, illetve azonosítja az összes közvetlen kapcsolatot.



Minden iskolának rendelkeznie kellene egy olyan helyiséggel, ahol ideiglenesen el lehet szigetelni azokat a személyeket, akik esetében fönnáll a fenti forgatókönyvek bármelyike. Ha egy gyermeknek napközben az iskolai tevékenység közben COVID-19-specifikus tünetei jelentkeznek, a tanárok értesítik az iskola orvosát vagy ápolóját, aki ellenőrzi a gyermeket, és az izolálásra alkalmas helyiségben elkülöníti társaitól. A szülők értesítést kapnak, és egy óra leforgása alatt a gyerekért kell jönniük. A szülők és az iskola orvosi rendelője, valamint a tanári kar és az intézmény vezetősége közötti, konkrét szabályokra alapozott együttműködést egyértelműen meg kell teremteni a tanév első napjától, és mindaddig fönn kell tartani, amíg az iskolák „pandémiás rendszerben” fognak működni. (edupedu.ro/hírszerk.)



