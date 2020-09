A BBTE Színház és Film Kara intézményesen is kiállt az SZFE mellett

A kolozsvári BBTE Színház és Film Kara és oktatói ismételten támogatják a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói tiltakozását az egyetemi autonómia védelmében - írják a kar honlapján.



A Magyar Színházi Intézet oktatói az elsők között, június 15-én nyilatkoztak a Transindexen, ahol kiálltak e küzdelem céljai mellett.



Most intézményesen is szolidaritásunkat fejezik ki az egyetemüket védő hallgatókkal és oktatókkal, akik nem fogadják el az őket ért jogsértést és készek a tiltakozásra.



„Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy egyetem minőségét mindenféle felmérés vagy kutatás hiányában kérdőjelezzék meg, és alapvető döntési jogokat vonjanak meg az intézmény vezetőitől. Hisszük, hogy ebben a helyzetben az egyetemfoglalás és a küzdelem a legjobb döntés, az egyetemi autonómia ügye a mi ügyünk is, közös ügy”- írják. (közlemény)



