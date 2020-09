Oltean Csongor hivatalosan is bejelentette, képviselőként folytatná politikai pályafutását

Az erdélyi magyar ifjúság képviselője és hangja szeretnék lenni a román parlamentben - jelentette be Oltean Csongor MIÉRT elnök csütörtökön, Kolozsváron.



Oltean kihangsúlyozta: jelöltsége nem az erdélyi régiók, s azon belül a megyék közötti alku tárgya, hanem az RMDSZ partnerségében az egész erdélyi magyar fiatalságot szeretné képviselni a román parlamentben.



„Ma nem születik egyetlen olyan törvény sem Románia parlamentjében, aminek valamilyen formában nem lenne hatása a fiatalokra. Ma egyetlen olyan kerettörvény sincs, amely nem befolyásolná a fiatalok jövőjét” – mondta a jelölt.



"Egyetlen célom van: itthon tartani a magyar fiatalokat. Azoknak pedig, akik elmentek, lehetőséget akarok felajánlani arra, hogy térjenek haza. Ezért pedig minden lehetséges úton harcolni fogok" - mondta a jelölt, majd megköszönte a kollégái támogatását is.



Partium nevében Tőtős Áron, a MIÉRT elnökhelyettese szólalt fel, aki elmondta: az önkormányzati kampány ebben az évben egybeesik a parlamenti jelöltállítással. A MIÉRT vezetőtanácsa korábban meghozta a döntést, amely értelmében az erdélyi fiatalok jelöltjének egy biztos bejutó helyet kér a parlamenti listán.



„Azt kérjük, hogy a fiatal jelöltnek szánt bejutó hely ne a megyei vagy területi politikai viták tárgya legyen, hanem erre vonatkozóan szülessen egy döntés, amelyre egyébként korábban volt precedens: a ’90-es években az RMDSZ ajánlott bejutó helyeket a MADISZ-nak, de volt hasonló példa a későbbiekben, 2016-ban, amikor a szórvány jelöltje, valamint az MPP jelöltjei kaptak bejutó helyet a parlamenti listákon” – emelte ki az elnökhelyettes.



Székelyföld nevében Kovács Szécsi Attila, a Csík Terület Ifjúsági Tanácsának (CSTIT) elnöke kifejtette, Oltean Csongor jelölése nem háromszéki, de még csak nem is székelyföldi lobby, hanem a MIÉRT közösen döntött így. A szervezet célja, hogy erőteljesen lépjen fel a közéleti kérdésekben, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy az önkormányzati választásokon majdnem 1000 MIÉRT-es méretteti meg magát.



Balázs Botond, a Medgyesi Madisz elnöke a szórvány képviseletében elmondta: „A MIÉRT-tel azon dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy Bukarestben is partnereket keressünk az erdélyi fiatalokat érintő kérdésekben. Jó viszonyt ápolunk a Romániai Ifjúsági Tanáccsal (CTR), vannak partnereink minden román párt ifjúsági képviselőivel, akikkel közösen tudunk megoldást találni az ifjúságot érintő kérdésekben”.



A Transindex arról érdeklődött, megerősíti-e szándékát, hogy Márton Árpád parlamenti képviselő helyére, Kovászna megye képviselői székéért száll ringbe. Oltean Csongor erre azt mondta, nem kíván reagálni az ilyen spekulációkra, és többször is kihangsúlyozta, hogy nem megyei alku döntése nyomán indul a választásokon.



