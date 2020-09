A Nép Ügyvédje kimondta: a gyerekek jelentős hányada nem tud részt venni az online oktatásban

A romániai gyerekek jelentős hányada nem tud részt venni az online oktatásban - jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Renate Weber. A Nép Ügyvédje azt követően nyilatkozott, hogy az intézmény kielemezte, hogy miként működött a távoktatás a szükségállapot ideje alatt.



Véleménye szerint a gyerekek jelentős százaléka részben azért nem tudott bekapcsolódni az online oktatásba, mert nem volt laptopja vagy táblagépe, részben azért, mert nem volt internethozzáférése.



A Nép Ügyvédje azt mondja: amennyiben az állam megszorító intézkedéseket vezet be, akkor kötelessége biztosítani a körülményeket a védőmaszktól a szappanig, 'mert víz feltételezhetően van, már ha egyáltalán van'.



Úgy fogalmazott: a hibrid oktatás a tanárok számára is 'nagy kihívás'.



Meglátása szerint 'éppen elég traumatizált a társadalom', semmi szükség sincs arra, hogy a szülőket büntetőjogi felelősségrevonással fenyegessék, ha nem küldik gyerekeiket iskolába.



'A büntetőjogi felelősségrevonás feltételezi a bűncselekmény elkövetését, sőt annak szándékát is, hogy a szülő rosszat akar a gyerekének, ha nem akarja iskolába küldeni' - vélekedett.



Elmondta: többször kérte a tanügyminisztériumtól, hogy közölje: fontolóra vették-e, hogy a szülők dönthessék el, azokkal együtt, akikkel a gyerek egy háztartásban él, hogy milyen típusú oktatásban vegyen részt a tanuló, de nem kapott választ.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!