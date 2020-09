Nagyrészt online kezdődik meg az oktatás a BBTE-n, de vannak kivételek

Hibrid oktatással kezdődik meg a tanév a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE). A BBTE különböző karain van, ahol csak és kizárólag online oktatással indul be a 2020-2021-es tanév, míg vannak olyan karok, ahol az online oktatás mellett a diákoknak fizikailag is részt kell majd venniük az egyetemi képzésen.



Az intézmény közleményéből az derül ki, hogy az alábbi karokon a következőképpen fog majd beindulni az oktatás ősztől:



Matemetika és Informatika Kar - online oktatás.

Jogtudományi kar - online oktatás.

Bölcsészettudományi kar - online oktatás.

Történelem és Filozófia Kar - online oktatás.

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar - online oktatás.

Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar - online oktatás.

Európai Tanulmányok Kar - online oktatás.

Üzletkötő Kar - online oktatás.

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar - hibrid oktatás. Az előadások és a szemináriumok online térben zajlanak majd. A kutatási rendezvényekre és a kijelölt helyszíni oktatásra pedig önkéntes alapon lehet majd bejárni.



Pszichológia és Neveléstudományok Kar - hibrid oktatás. Itt a Speciális Pszichopedagógia Intézetben folyik majd hibrid oktatás, továbbá a Német Nyelvű Pedagógiai és Didaktikai Intézethez és a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézethez tartozó diákok számára lesz még hibrid oktatás. A Pszichológia Intézet, Klinikai Pszichológia és Pszichoterápia Intézet, Alkalmazott Pszichológia Intézet, Neveléstudományi Intézet, Egzakt Tudományok Didaktikai Intézete és a Szociohumán Tudományok Didaktikai Intézeténél online kezdődik meg az oktatás.



Fizika Kar - hibrid oktatás. Itt a diákoknak akkor kell megjelenniük személyesen, ha:

- végzősök, és az államvizsgájuk, illetve disszertációjuk elkészítéséhez szükséges a felkészítő tanárral való egyeztetés.

- labortevékenység, ehhez is szükséges a tanárral való előzetes egyeztetés.

- kutatási tevékenységet végeznek.



A többi tevékenységre itt is online kerül sor.



Kémia és Vegyészmérnöki Kar - hibrid oktatás. A labortevékenységeken kell jelen lenniük a diákoknak.

Biológia és Geológia Kar - hibrid oktatás. Évfolyamonként változó, további részletek ITT.

Színház és Film Kar - hibrid oktatás, további részletek ITT.



Testnevelés és Sport Kar - hibrid oktatás. Az elméleti órákat online tarják meg, míg azokat, ahol feltétlenül szükséges a jelenlét, ott maximum 15 fős csoportokra leosztva.



Az egyetem különböző felekezetű teológiai karain és tanszékein az oktatás hibrid módon lesz megtartva. Részletekért az illető kar, illetve tanszék honlapján érdemes tájékozódni, ugyanígy járjanak el a BBTE vidéki városaiba kihelyezett tanszékeinek a hallgatói is. (hírszerk.)

