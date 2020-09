Drága nyaralás: a katasztrófavédelmi felügyelők 8 millió lej értékben róttak ki bírságokat

Az országos katasztrófavédelem felügyelői a nyár folyamán 8000 turisztikai egységnél, vendéglőknél, teraszoknál, klubokban végeztek ellenőrzéseket, és ezek nyomán több mint 4600 szankciót róttak ki, mintegy 8 millió lej értékben - jelentette be pénteken Bogdan Despescu belügyi államtitkár a minisztérium székhelyén.



A belügyminisztérium alkalmazottai emellett több mint 395.000 feljelentés kivizsgálására szálltak ki, 1235 körözött személyt azonosítottak, és több mint 13.000 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetése közben, számolt be az államtitkár, megjegyezve, hogy a bűncselekmények száma több mint 9%-kal csökkent a tavalyhoz képest az idei nyári szezonban.



Az országutakon és autópályákon naponta több mint 1600 közlekedési rendőr teljesített szolgálatot a közúti torlódások és a súlyos balesetek megelőzése érdekében.



'Az illetékes hatóságok 51.000 gépkocsivezetői engedélyt és megközelítőleg 18.000 járműforgalmi engedélyt vontak be. A közlekedésrendészek munkája nyomán nőtt a közúti biztonság, több mint 18%-kal csökkent a súlyos közúti balesetek száma' - mutatott rá Despescu.



Az országhatáron több mint 3600 határrendész teljesített szolgálatot naponta, több mint 6300 személyt fülelve le, akik törvénytelenül próbáltak meg belépni az ország területére. A határrendészet összesen 1,2 millió lejre rótt ki bírságokat.



Az országos katasztrófavédelem munkatársai százezernél több bevetésen vettek részt a bajba került vagy veszélyben levő állampolgárok megsegítése érdekében.



Konstanca megyébe ezernél több rendőrt és katasztrófavédelmi felügyelőt rendeltek ki ideiglenesen a tengerparton nyaraló nagy számú turista biztonsága érdekében.



A nyár folyamán országos szinten közel 2,4 millió személyt és több mint 274.000 céget ellenőriztek az illetékes hatóságok, összegzett még Despescu.(agerpres)



Nyitókép: Tőkés Hunor, Transindex.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!