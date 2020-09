Magyar óvodát és bölcsődét adtak át Zilahon

A magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épített magyar óvodát és bölcsődét adtak át vasárnap Zilahon.



Az új épület Kós Károly építészetének a jegyeit viseli magán, de a modern kor követelményeinek is megfelel. Korszerű energiavisszanyerő szellőztetési rendszerrel látták el.



A magyar kormány 300 millió forinttal járult hozzá az építéshez.



Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára az avatóünnepségen elmondta: az óvodát a baptista gyülekezet hozta létre, de az intézmény minden gyermekre számít, akit a szülők a keresztyén hit és a magyar nemzeti eszme szerint szeretnének nevelni.



A román kormány részéről Kovács Irénke oktatásügyi államtitkár vett részt a rendezvényen, és mondott köszönetet a magyar kormánynak, és a baptista gyülekezetnek, a város és a megye elöljáróinak és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a létesítményért.



Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntőjében a koronavírus-járványra utalva kitért arra, hogy olyan világban élünk, amikor eluralkodik életünkön a bizonytalanság. Úgy vélte: a nemzeti szolidaritás a bizonytalanságok között is biztos pontnak számít. Utalt arra, hogy a kormány az önkormányzatokra hárította a tanévkezdéssel kapcsolatos döntéseket, és míg az országban általános káosz uralkodik, a magyarok által vezetett önkormányzatokban rend van.



"Az RMDSZ mindig a szilágysági magyarok mellett lesz, és építkezni fogunk a következő években is" - jelentette ki Kelemen Hunor.



A hálaadó szabadtéri istentiszteleten prédikációt mondó Vass Gergely lelkész az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A rendezvény résztvevői maszkot viseltek, és távolságot tartottak egymástól.



A Dávid keresztyén óvodát a zilahi baptista gyülekezet alapította 1991-ben. A gyülekezet 2018-ban nyert támogatást a magyar államtól az óvoda és bölcsőde új épületének a felépítésére. A 2020-2021-es tanévet még a régi óvodában kezdik hétfőn a gyermekek, mert az új épület működési engedélyeinek a beszerzése még folyamatban van. A régi épület 40 gyermeket tudott fogadni, a 968 négyzetméteres hasznos felületű, kétszintes új épület 90 gyermek befogadására alkalmas. Falai közé egy bölcsődei és két vagy három óvodai csoport költözhet.



Nyitókép: Kelemen Hunor Facebook-oldala.

(mti)

