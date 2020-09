A kaotikus tanévkezdés miatt az oktatási miniszter lemondását követeli a PSD

A szociáldemokraták Monica Anisie tanügyminiszter menesztését követelik a kormányfőtől - jelentette be vasárnap Vasile Dîncu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos tanácsának elnöke.



A tanév a bizonytalanság és "pocsék" kommunikáció jegyében kezdődik, a hatóságoknak nincs stratégiai tervük, csak reagálnak a dolgokra; a helyzet naponta változik, akárcsak a hatóságok tervei - mutatot rá sajtótájékoztatóján Dîncu.



"Az esetek túlnyomó többségében a szülők az iskolakezdés előtt 2-3-4 nappal kaptak információkat arról, hogyan kezdik gyerekeik az új tanévet. Az államelnök, a kormányfő, az oktatási miniszter, az egészségügyi miniszter, a Stratégiai Kommunikációs Csoport vezetője, polgármesterek, tanfelügyelők, iskolaigazgatók, osztályfőnökök, tanárok elárasztották a szülőket és tanulókat irdatlan mennyiségű, sokszor egymásnak ellentmondó információáradattal' - fejtegette Dîncu.



Az oktatási miniszter július 15-én bejelentette az új tanév elkezdésére vonatkozó különféle módszertanok kiadását, ahhoz, hogy nem egészen egészen egy hét múlva kiderüljön, hogy azok csak "tájékoztató" jellegűek, nem fogadták el azokat miniszteri rendelettel, következésképpen nem is kötelezőek - mutatott rá a PSD képviselője.



Szeptember 11-én, pénteken, a GCS néhány javaslatot fogalmazott meg a tanévkezdők számára, többek között azt javasolva, hogy a gyerekek kerüljék a tömegközlekedési eszközök használatát, menjenek inkább gyalog, megfeledkezve arról, hogy jelentős számú gyereknek nagy távolságot kell megtennie az iskoláig. Szintén pénteken értesültek a szülők arról, hogy az oktatási intézmények vezetői által oly szigorúan követelt családorvosi igazolás csak a kiscsoportot, nulladik, ötödik és kilencedik osztályt kezdő gyerekek esetében szükséges. Péntek este, három nappal az iskolakezdés előtt közzéteszi a tanügyminisztérium is a rendeletet, amely az online tanítást szabályozza - sorolta még Dîncu.



Nyomatékosította, ez csak néhány példa arra, hogy azok, akiknek biztosítaniuk kellene ősztől az oktatást és annak biztonságát, "összevissza dadognak" és nem képesek koordinált kommunikációra.



Az online tanításhoz szükséges táblagépekkel kapcsolatban kifejtette, a tanügyminiszternek már május elején tudnia kellett, hogy ehhez megközelítőleg 900.000 táblagépre lenne szükség, augusztusban mégis csupán 250.000 eszköz beszerzésének kiírását jelentette be.



"15 nappal a tanévkezdés előtt tudtam meg a televizíóból, a kormányfőtől, hogy a kormány 70.000-80.000 táblagépet vásárol központosított rendszerben, a többit pedig az iskolák, vagy polgármesteri hivatalok megvásárolhatják, és majd visszakapják az ezekre fordított összegeket. Sok iskolának és polgármesteri hivatalnak azonban nincs pénze, hogy táblagépeket vásároljon, még akkor sem, ha az összeget visszakapják" - tette hozzá Dîncu.(agerpres)

