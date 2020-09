Két gyulafehérvári iskolában is koronavírus-fertőzötteket találtak

Vasárnap este értesítették a diákokat és a szülőket is a gyulafehérvári „Sfântul Simion Ștefan” ortodox kis-szemináriumból, hogy a tanári kar két tagjának is pozitív lett a koronavírus-tesztje.



Eugen Pintea, az intézmény igazgatója azt közölte a helyi sajtóval, hogy hamarosan letesztelik az intézmény összes munkatársát, a tanévkezdéssel kapcsolatban viszont várják a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) határozatát, de nagy valószínűséggel át kell majd térniük az online oktatásra.



A gyulafehérvári Mihai Viteazul Katonai Főgimnázium négy diákjának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Jelenleg ott sem tudják pontosan, hogy milyen módon alakul a tanév, viszont a fertőzött fiatalokat és a velük kapcsolatba került osztálytársakat hazaküldték, ahol otthoni elkülönítés alá kerültek. (G4Media.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!