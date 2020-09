Raed Arafat: a következő hónapokban nemcsak a koronavírus, hanem a szezonális influenza ellen is védekezni kell

Raed Arafat belügyi államtitkár, aki a múlt héten az iskolakezdésre vonatkozó szabályok szigorú betartására hívta fel a figyelmet, vasárnap este az őszi szezonális influenza és az új koronavírus okozta fertőzés együttes hatását emelti ki egy tévéinterjúban.



A szakember elmondta, hogy a szezonális influenza a COVID-19-hez fog társulni, és nehéz időszak következik, mert a koronavírusnak kiszolgáltatott emberek – idősek, krónikus betegek, gyenge immunrendszerű egyének – az influenzának is vannak kitéve. Az Országos Készenléti Felügyelőség (DSU) vezetője influenza elleni oltást ajánlotta a veszélyeztett kategóriák számára.



„Arra számítunk, hogy október folyamán érzékelhetővé válik az iskola, a munkába való visszatérés, a színházak és éttermek megnyitásának a hatása. Ha be is tartjuk a szabályokat, a megnövekedett aktivitás megnövekedett esetszámot eredményez. A kampánytevékenységek, illetve a küszöbön álló választások is az esetek számának növekedéséhez vezethetnek októberben. Tehát fel kell készülnünk erre, de egy másik dologra is, amelyet már korábban mondtam, ez pedig a szezonális influenza. A COVID ugyanebben az időszakban a szezonális influenzához fog társulni, és nehéz dolgunk lesz, mert a koronavírusnak kiszolgáltatott emberek az influenza esetében is veszélyeztetettek, ezért a szezonális influenza elleni védőoltás életmentő lehet a következő hónapokban "- hangsúlyozta Raed Arafat vasárnap az egyik romániai hírtévé számára adott interjúban.



Az államtitkár szerint az Egészségügyi Minisztérium megfelelő mennyiségű influenza elleni védőoltást vásárolt annak érdekében, hogy elsősorban az idősek, betegek és más veszélyeztetett kategóriák egészen biztosan hozzá jussanak a vakcinához.



"A minisztérium már megvásárolta és az országba szállította a kellő mennyiségű oltóanyagot, így a veszélynek inkább kitett emberek egész biztosan számíthatnak az influenza elleni védőoltásra, ezzel legalább megszüntetik ennek a fertőzésnek a kockázatát, olyan értelemben, hogyha oltva vannak, akkor a betegség enyhe lefolyású lesz abban az estben, ha megfertőződnek. És természetesen a távolságtartás, valamint a higiéniai szabályok betartása azok, amelyek leginkább megvédhetnek minket úgy az influenza, mint a koronavírustól - tette hozzá Arafat. (G4media, hírszerk.)



