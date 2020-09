Maszk nélkül fotózkodott gyermekük osztálytermében Firea és a férje

Gabriela Firea főpolgármester és férje, Florentin Pandele - aki a Bukarest melletti Voluntari város polgármestere - hétfőn részt vettek a gyermekeik tanévnyitóján, ahol gyorsan készítettek is egy családi fotót az osztályteremben, miközben egyikük sem viselt maszkot.





Az azóta már eltávolított fénykép Gabriela Firea Facebook-oldaláról

Míg más iskolákban egyetlen szülőt sem engedtek be a tanintézményekbe a gyermekek évnyitóján, addig a főpolgármester azt állítja, hogy az ő gyerekeinek az iskolájában ötös csoportokban bemehettek a szülők, hogy átvegyék a gyerekek tankönyveit, a maszkot pedig mindössze 30 másodperig vették le, amíg elkészültek a fényképek. A főpolgármester mindenesetre így is szabályt szegett, hiszen az osztálytermekben, közös helyiségekben mindenkinek kötelezően maszkot kellene viselnie.Miután a feltöltött képek rengeteg negatív kommentet kaptak, azokat le is szedték a főpolgármester Facebook-oldaláról, és csak azok maradtak fent, amelyek az iskola előtt készültek.Mint tudjuk, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek.