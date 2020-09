Bár kapnak, akiknél nincs, de azért Arafat szerint mindenki vigyen magával maszkot az urnákhoz

Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője hétfőn úgy nyilatkozott, az urnákhoz járuló szavazópolgároknak tanácsos otthonról vitt maszkot viselni.



A kormányülés végén Arafat azt mondta, 'tudomása szerint' kapnak szájmaszkot azok a választópolgárok, akiknél véletlenül nincs ilyen eszköz, de ő azt javasolja, hogy mindenki vigyen maszkot otthonról, amikor szavazni indul. Sőt, tette hozzá kérdésre válaszolva, azt is tanácsolja, hogy saját írószert is vigyen mindenki magával, amit csak ő fog meg, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzésveszélyt.



Raed Arafat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a szavazóhelyiségben egy rövid időre fel kell majd fedni az arcot, mert csak így lehetséges a személyazonosság bizonyítása.



Amennyiben valaki nem hajlandó maszkot viselni, vagy éppen nem hajlandó levenni a maszkját a személyazonosság bizonyítás végett, az számíthat arra, hogy a szavazóbizottság nem fogja beengedni a szavazóhelyiségbe.



'Aki nem akarja betartani a szabályokat - megtörténhet, hogy azt nem engedik be a bizottság tagjai' - fogalmazott az államtitkár.



Azt is elmondta: külön fogják megszámolni a fertőzött személyektől begyűjtött szavazólapokat, és az ezt végző szavazóbiztosok 'védelemben' részesülnek majd.



A mozgóurnát először azokhoz viszik ki, akik más betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnak elmenni szavazni, és csak ezt követően kerülnek sorra a koronavírusos vagy karanténban levő személyek.



A kormányülés kezdetén Ludovic Orban miniszterelnök jelentette be, hogy szeptember 15-étől további 30 nappal hosszabbítják meg a veszélyhelyzetet, az erre vonatkozó határozatot a koronavírus-járvány megfékezését célzó szabályzattal együtt hétfői ülésén fogadja el a kormány.(agerpres)



Nyitókép: Pro TV/Facebook

