Bár megbukott, de alkotmányos volt a PSD legutóbbi bizalmatlansági indítványa

Nem idézett elő alkotmányos konfliktust a parlament azzal, hogy a nyári rendkívüli ülésszakban tűzött napirendre egy bizalmatlansági indítványt - állapította meg kedden az alkotmánybíróság.



Az óvást a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormánya terjesztette az alkotmánybíróság elé, miután a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) augusztusban, a parlament rendkívüli ülésszaka idején kezdeményezte a kormány leváltását.



Ludovic Orban miniszterelnök arra hivatkozott: a kommunista diktatúra bukása óta eltelt három évtizedben nem volt még példa arra, hogy a parlamentet egy bizalmatlansági indítvány beterjesztése miatt hívják össze rendkívüli ülésszakra, és ezáltal szerinte a parlament alkotmányos konfliktusba került a végrehajtó hatalommal.



A bukaresti parlament hivatalosan egész nyáron rendkívüli ülésszakon volt a koronavírus-járvány miatt, de többnyire csak szakbizottsági üléseket tartott, plenáris üléseket augusztusban már csak elvétve hívtak össze.



Az alkotmánybíróság elutasította az óvást, de a kormány sorsa szempontjából egy esetleges kedvező döntés is túl későn érkezett volna. A bizalmatlansági indítványt ugyanis még a rendkívüli ülésszak utolsó napján, augusztus 31-én napirendre tűzték, de a sok hiányzó miatt határozatképtelennek bizonyult a parlament, és így a kormánybuktató indítványról végül nem szavaztak a honatyák.



A román alkotmány pontosan szabályozza, meddig tart a parlament tavaszi, illetve őszi rendes ülésszaka, és milyen feltételek mellett lehet összehívni rendes ülésszakot. Az alaptörvény azt is leszögezi, hogy amennyiben a kormány túlél egy bizalmatlansági indítványt, akkor azok a törvényhozók, akik azt kezdeményezték, nem kezdeményezhetnek még egy bizalmatlansági indítványt ugyanabban az ülésszakban.



Ezt a rendelkezést értelmezte a kormány úgy, hogy az alkotmány korlátozni próbálja az öncélú kormánybuktatási kísérleteket, és ezek számát nem lehet "trükközéssel" szaporítani, az alkotmánybíróság azonban precedens értékű döntésével gyakorlatilag kimondta, hogy a törvényhozás bármikor megvonhatja a bizalmat a kormánytól és utat nyitott az előtt, hogy ezentúl a rendkívüli ülésszakokban is megpróbálkozhasson a nagy médiafigyelmet előidéző kormánybuktatással a mindenkori ellenzék. (mti)

