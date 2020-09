Iskolakezdés után egy nappal be is zártak egy iskolát: Covid-19 fertőzött az igazgató

Kedden, egy nappal a tanév megkezdése után, fel is függesztették az oktatási tevékenységet a zádorlaki (Zădăreni) Általános Iskolában – írja az Agerpres –, ugyanis kiderült, hogy az iskolaigazgató Covid-19 fertőzött.



A megyei tanfelügyelősége vezetője, Marius Godor a hírügynökség megkeresésére elmondta, hogy az intézmény igazgatója kedd reggel jelentette be, hogy hétfő este kapta kézhez a koronavírusteszt eredményét, ami pozitív volt.



Beszámolója szerint az igazgatón a tünetek már szombaton jelentkeztek, ezért már akkor elvégezte a tesztet és hétfőn nem vett részt az iskolakezdésen. Mégis mivel a tanév elkezdése előtti az iskola vezetője számos kollégájával találkozott a múlt héten – a tünetek megjelenése előtt –, kedden a teszteredmény láttán úgy döntöttek, hogy csak online oktatás lesz.



Az esetet jelentették az Arad Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnál (DSP), amely elrendelt egy járványügyi kivizsgálást, illetve a megyei vészhelyzeti bizottság is összeül, hogy megerősítse, az iskolában a „vörös forgatókönyv” szerint kell oktatni – nyilatkozta a tanfelügyelőség vezetője.



Zádorlakon mintegy 200 diák van beiratkozva az Általános Iskolába, ahol 1-8-as osztályok működnek.



Kedden a megyében 302 iskola működött a „zöld-”, 112 a „sárga-”, és 25 a „vörös forgatókönyv” szerint, amelyek között kettőben azért nem kezdődhetett el az oktatás, mert az épület felújítási munkálatai még nincsenek befejezve. (hírszerk.,agerpres)

