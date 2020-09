Újraindul a Transindex Hajnali hírlevele, ne maradj le róla!

Régi-új termékkel jelentkezik a Transindex, ugyanis eldöntöttük, hogy megújult formában ismét kiküldjük feliratkozó olvasóink számára Hajnali hírlevelünket, amely szinte egyidős a portálunkkal. Annak idején akkor indítottuk el, amikor még a netkapcsolat gyenge minősége miatt sokan inkább hírlevelekből tájékozódtak, bár ezt a szerepét természetesen aztán elvesztette, és kicsit a műfaj fölött is mintha eljárt volna az idő. Azonban ez csak a látszat volt, mert a hírlevél újból reneszánszát éli. A magyarázat erre egyszerű: jóból is megárt a sok.



Szakértők mondják, hogy a közösségi média által túlterhelt felhasználók egyre nehezebben szólíthatók meg a színes-szagos animációkkal és interaktív videókkal zsúfolt kampányokkal. A túl sok párhuzamos és felesleges információáradatban nincs idejük szelektálni, megcsömörlöttek. Ezért arra gondoltunk, hogy a hírlevél, ez az egyszerű, régi megoldás (kicsit feltuningolva a kor igényei szerint) hatékonyabb lehet még ma is, az Instagram- és Snapchat-kampányoknál.





Így hát a ráncfelvarás és az újraindítás mellett döntöttünk: a már megszokott néven, de új formátumban érkezik ezentúl a Hajnali hírlevelünk. Viszont nem minden nap, ahogyan eddig küldtük, csak heti egy-két alkalommal, és a klasszikus linkgyűjtemény helyett egy tömör és izgalmas összefoglalóját ígérjük a legfontosabb aktuális történéseknek, témáknak, hogy ne maradj le semmiről!

Hajnali hírlevelünk sok mindenre jó lehet:

• megszűrjük a hírzajt, azaz tényleg csak a legfontosabb, legérdekesebb írásokat gyűjtjük össze; röviden és olvasmányosan helyezzük képbe az olvasót;• továbbá – mivel minden héten más-más transindexes újságíró küldi ki a feliratkozóinknak –, a szerkesztőség tagjait is jobban megismerhetitek, ugyanakkor pedig ez arra is garancia lesz, hogy nem egy kaptafára húzzuk az összes hírlevelet, mert minden kolléga a saját ízlése, meglátása szerint fog szemlézni.Hajnali hírlevelünkre itt iratkozhatsz fel: hirlevel.transindex.ro , adatvédelmi elveinkről pedig itt tájékozódhatsz ! Az első megújult hírlevelünket a jövő héten kézbesítjük.