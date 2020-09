Az intenzívre kellett utalni egy 8 éves fertőzöttet, ő az első gyermek, aki ilyen kezelésre szorul Romániában

Lázzal és fejfájással került egy hete a bodzavásári sürgősségi kórházba egy 8 éves kisfiú, akinek a szülei bizonyítottan koronavírus-fertőzöttek. A kisfiún is elvégezték a tesztet, de annak negatív lett az eredménye. Az orvosok azt gyanították, hogy a kisfiúnak agyhártyagyulladása (meningoencephalitis) lehet, ezért beutalták a bukaresti Dr. Victor Gomoiu gyermekkórházba, ahol megismételték a gyermek koronavírus-tesztjét, ami ekkor már pozitív eredményt mutatott.



A kórház orvosai feltételezték, hogy a kisfiúnál egy nagyon ritka többszörös gyulladással jelentkező tünetegyüttes jelentkezett, ezért beutalták az intenzívre. Úgy tudni a kisfiú állapota egyelőre stabil, nem szorul lélegeztetőgépre.



Alexandru Rafila professzor szerint a kisfiú most minden figyelmet és együttérzést megérdemel, de szerencsére a nála fellépő komplikációk nagyon ritkák. A főorvos elmondása szerint hasonló komplikációk az influenzás és kanyarós megbetegedésben szenvedőknél is felléphetnek.



Korábban Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója már beszélt róla, hogy vizsgálják a koronavírus és ennek a ritka gyulladásos gyerekbetegségnek kapcsolatát, amely a Kawasaki-kórhoz hasonló tüneteket produkál. (digi24.ro/hírszerk.)



Frissítés: A Mediafax hírügynökség úgy értesült, hogy a gyermeknél diagnosztizálták a Kawasaki-szindrómát, ami a véredények akut több rendszeri gyulladásos betegsége. A kisfiú az első az országban, akinél ilyen betegséget állapítottak meg.



Bár a betegség oka nem tisztázott, az orvosok széles körben úgy gondolják, hogy a Kawasaki-szindrómát a fertőzés vagy egy fertőzéshez való normálistól eltérő immunválasz okozza. (Mediafax.ro)



