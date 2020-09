Hetfőtől az összes sepsiszentgyörgyi iskolában bevezetik a hibrid oktatást

Szeptember 21-én, hétfőtől kezdődően a sárga forgatókönyv szerint fog folyni az oktatás az összes sepsiszentgyörgyi iskolában, közölték csütörtökön a helyi hatóságok.



A határozat értelmében az óvodások, a 8. és 12. osztályosok számára a továbbiakban is normál oktatás folyatódik, míg a többi osztályok számára a hibrid oktatást írták elő, ami azt jelenti, hogy a tanulók fele fizikailag is részt vesz az oktatásban, míg másik része online kapcsolódik be a tanórákba. Egy sepsiszentgyörgyi iskolában pedig csak és kizárólag online folyik majd az oktatás.



Antal Árpád polgármester szerint a hibrid oktatásban részt vevő tanulók 2 hetente fogják majd váltani egymást, azoknak a diákoknak azonban, akik egészségügyi problémákkal küzdenek, továbbra is online folytatódik az iskola.



Kiss Imre a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség vezetője azt mondta, hogy a megyei közegészségügyi hatóságoktól kell majd adatokat kapjon a tanfelügyelőség a Kovászna megyei járványhelyzetről, a további lépéseket pedig ezeknek az adatoknak a birtokában hozzák majd meg.



Szerdán mi is megírtuk, hogy Kovászna megyében több osztály számára is előírták az online órákat, mivel diákok és tanárok is megfertőződtek, vagy esetleg valamilyen ok miatt otthoni karanténba kerültek. A covasnamedia.ro portál azt írja, hogy a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum összes osztályában a továbbiakban a vörös forgatókönyv szerint - tehát online - zajlik majd a tanév, mivel egy osztályban 3 diáknak is pozitív lett a koronavírus-tesztje.



(covasnamedia.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!