Antal Árpád: nem csak a városközpontra figyelünk

A Fő tér felújítása 5 és fél millió lejbe került, míg azoknak az utcáknak a felújítása, ahol az önkormányzat felszámolta a földutakat közel négyszer annyiba, azaz majdnem 20 millió lejbe. A teljes korszerűsítésen átesett utcákba, szintén a városközponttól távolabb eső helyszíneken, közel 55 millió lejt fektetett a városvezetés, ez tízszer nagyobb összeget jelent, mint a Főtér felújítási munkálatainak ára - reagált csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád-András Sepsiszentgyörgy polgármestere azokra a vádakra, amik szerint a városvezetés a felújítási munkálatok tekintetében csak a belvárosra és a városközpontra koncentrál és elhanyagolja, kevésbé figyel a város széleire eső negyedekre.



Az önkormányzat tájékoztatója szerint a polgármester azt is elmondta, hogy a város minden hitelét törlesztette.





A térképen a piros leaszfaltozott földutakat jelöl, a zöld teljesen felújított utcákat, míg a sárga olyan utcákat, ahol jelenleg is zajlanak a munkálatok.

„Tudjuk, hogy sok még a feladat úgy a városközpontban, mint a lakónegyedekben. A belvárosban rendezni szeretnénk a volt Bodok szálló helyzetét és a piac melletti övezetnek is új rendeltetést szánunk. Ezek fontos beruházások, amelyek emelik a város rangját és új folyamatokat indítanak el. De ugyanilyen fontos megoldani a tömbháznegyedekben, a lakók közvetlen környezetében felmerülő problémákat is. Főként az utóbbi miatt hoztuk létre a Sepsi Útépítő vállalatot.” – hangsúlyozta Antal Árpád-András polgármester.Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere a Sepsi Útépítő Kft. tevékenységét mutatta be. A vállalat közel két éve működik, ez idő alatt 25 helyszínen végeztek felújítási munkálatokat városszerte, szoros együttműködésben a városi kertészet munkatársaival. A Bodok szálló előtt és mögött található parkolók kivételével, azaz 23 helyszínen a vállalat munkatársai kivétel nélkül a város negyedeiben dolgoztak.„Az elvégzett munkálatok között szerepel 250-300 négyzetméternyi és 3 000 négyzetméternyi közötti felület feljavítása is. Ez összesen 25 ezer négyzetméternyi aszfaltozott felületet jelent, parkolók, járdák és úttest építését. A munkálatok teljes értéke 1 millió 800 ezer lej.” – ismertette az adatokat Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.A Sepsi Útépítő vállalat tervei között szerepel az 1918. december 1. utca 1-es tömbháza mögötti terület rendezése, jelenleg a terv készítése zajlik. Szintén a jövőben tervezik rendezni a Dollárpiaccal szemben található, jelenleg pakolóként használt területet, a csendőrlaktanya előtt található területet, ahol parkolót fognak építeni, illetve új parkoló épül majd a Sport utcában is a Profi üzlet háta mögött.A tájékoztatás szerint Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a városon kívül eső helyszíneken is eszközölt beruházásokat az elmúlt időszakban. Kilyénben 4 millió lej értékű, Szotyorban 3 millió lej értékű, míg Szépmezőn 1 millió lejes beruházások valósultak meg. Ezeket az összegeket a víz- és a csatornahálózat kiépítésére és a közvilágítási hálózat korszerűsítésére fordították a városhoz tartozó falvakban. A további megvalósítások elkezdése a tervezett gázhálózat kiépítésétől függ, ugyanis össze kell hangolni a felújítási munkálatokat. Szépmezőn ugyanakkor iskola és óvoda építése is elkezdődik a közeljövőben.