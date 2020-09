Mezei János bepanaszolta a Calea Neamului vezetőjét

Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke a gyergyószentmiklósi bíróság mellett működő ügyészségen gyűlöletbeszéd és közösség elleni izgatás, uszítás vádjával bepanaszolta Mihai Sorin Târnoveanut, a Calea Neamului egyesület elnökét. A szövetség elnöke azért panaszolta be az úzvölgyi temetőincidensek és más magyarellenes megmozdulások rendszeres szervezőjét, mert a Facebookra feltöltött egyik augusztusi videójában Mezei szerint azt állította "Gyergyóditróban „erős” román közösség élt, amelyet a helyiek elkergettek, ortodox kápolnát romboltak le, a román sírokat pedig eltüntették".



A szövetség elnöke indítványban ugyanakkor bepanaszolta a Ziar Harghita portál egyik újságíróját is, amiért tényszerűen jelentette meg Târnoveanu uszítását.



Az EMSZ közleménye szerint Mezei János helytörténészekkel és a ditrói lakosokkal egyeztetve győződött meg róla: a településen soha nem építettek ortodox kápolnát, egy görög-katolikus szentélyt a 40-es években földrengést követően biztonsági okokból bontottak le. Mezei a helyszínbejárás során azt is megállapította, a Târnoveanu-féle forgatás pontján, a románnak nevezett félreeső temetőparcellában – bár a fejfák többségéről lekoptak a feliratok, – egyelőre tucatjával kiolvashatóak a magyar nevek.



Ditróban a 2011-es népszámlálás adatai szerint a település 4867 lakójából 4766-an vallották magukat magyaroknak. (közlemény)

