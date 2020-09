MÚRE: nem helyes pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat egy nyilvános sajtóeseményre

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) állásfoglalást fogalmazott meg annak kapcsán, hogy véleményük szerint egy nyilvános sajtóeseményre nem helyes preferenciák, pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat, mivel a sajtótájékoztató szerves része a sajtószabadságnak.



Állásfoglalásuk szerint a MÚRE értetlenségét fejezi ki politikai szervezetek, helyi vagy központi hatóságok, közintézmények azon gyakorlatával kapcsolatosan, mely szerint politikai preferenciák alapján állítják össze a sajtóeseményeikre szóló meghívott és akkreditált újságírók listáját. Egy nyilvános sajtóeseményre nem helyes preferenciák, pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat, a sajtótájékoztató szerves része a sajtószabadságnak, az állampolgárok ama alapvető jogának, hogy szelekció nélkül szabadon hozzáférjenek az őket érintő és érdeklő közérdekű információkhoz.



"Semmilyen indokkal nem korlátozható az újságíró joga a tájékozódásban. Feladatuk többek között felügyelni, hogy a politikusok hogyan bánnak az ideiglenesen rájuk bízott hatalommal, s a média e kiemelt szerepét valamennyi emberi jogokat védő egyezmény, alapítvány és szervezet elismeri, így az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az Európai Parlament, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén alapvető követelményként juttatja érvényre" -szögezik le.



A szelektív információszolgáltatás nemcsak az adott sajtóorgánumot, illetve annak képviselőjét érinti kellemetlenül, hanem méltánytalan az adott média fogyasztóival szemben is, ezért elítélünk minden olyan gyakorlatot, amely a közérdekű adatok megismerésének jogát, amely része a véleménynyilvánítás szabadságának, bármilyen okból korlátozza - áll még az állásfoglalásban.



Bár erre nem történik utalás, az állásfoglalásnak köze lehet ahhoz a megnyert perhez, amelyet az Átlátszó Erdély indított az RMDSZ ellen azért, hogy az hívja meg az Átlátszó Erdély újságíróit is a sajtótájékoztatóira. A Szövetség akkor azt állította, hogy Sipos Zoltán főszerkesztő és munkatársai részt vettek a sajtóeseményeiken, és többször is feltehették a kérdéseiket.



(hírszerk.)

